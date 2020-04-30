"Возможно, смогут собираться десятки человек". На следующей неделе могут смягчить принцип 2x2

Напомним, принцип 2x2 подразумевает, что одновременно собираться в общественных помещениях и на открытом пространстве могут не более двух человек, люди, живущие в одном домохозяйстве, родители и их несовершеннолетние дети, а также лица, которые выполняют рабочие и служебные обязанности.

Обязательным условием также является соблюдение между людьми расстояния в два метра.

В случае, если количество установленных новых случаев заражения Covid-19 на грядущих выходных будет расти, ограничения останутся в силе и смягчены не будут.

"Если после праздников мы увидим положительные изменения, а количество инфицированных не будет увеличиваться, тогда начнем дискуссию о смягчении ограничений - например, о разрешении собираться более чем по двое", - прокомментировала министр.

При этом она отметила, что отмена ограничений совершенно точно не означает, что скоро будет разрешено проводить мероприятия на несколько сотен человек.

"Возможно, собираться смогут по несколько десятков человек", - сделала свой прогноз министр здравоохранения.

"Оценивая изменения темпа инфицирования, можно сказать, что ситуация стабилизировалась", - добавила Винькеле. При этом она отметила, что на это положительно влияет общее поведение общества. Политик призвала жителей Латвии и дальше соблюдать все ограничения.

"Сейчас каждый своим поведением голосует за то, какое решение правительство примет на следующей неделе", - заключила министр.

В свою очередь ассоциированный профессор Университета имени П. Страдиня Индра Зелтиня недавно высказала мнение, что, несмотря на то, что на данный момент в Латвии распространенность Covid-19 сравнительно низкая, ситуацию можно назвать двоякой.

Врач полагает, что летом Латвия может "успешно выкрутиться", но осенью проблема снова станет актуальной. С этим согласна и министр здравоохранения Илзе Винькеле. Которая 29 апреля указала, что латвийские эксперты и специалисты Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что вторая волна Covid-19 ожидается осенью этого года.

"Лето нам дано для подготовки, чтобы осенью мы были готовы к долгосрочному сосуществованию с Covid-19", - сказала Винькеле.

Как сообщалось ранее, в минувшие сутки на Covid-19 проанализировано 3075 проб, девять оказались положительными. Это значит, что всего за период пандемии Covid-19 обнаружен у 858 латвийцев.