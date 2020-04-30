Врач-инфекционист: следующая зима будет очень тяжелой

По оценке Зелтини, на данный момент в Латвии распространенность Covid-19 сравнительно низкая, но ситуация двоякая, сказала врач в интервью агентству LETA.

Врач полагает, что летом Латвия может "успешно выкрутиться", но осенью проблема снова станет актуальной. Зимой - тем более, потому что параллельно будет и грипп.

"Следующая зима будет очень тяжелой", - сказала врач.

В среду министр здравоохранения Илзе Винькеле на заседании комиссии Сейма указала, что латвийские эксперты и специалисты Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что вторая волна Covid-19 ожидается осенью этого года.

"Лето нам дано для подготовки, чтобы осенью мы были готовы к долгосрочному сосуществованию с "Covid-19"", - сказала Винькеле.

По словам министра, у специалистов опасения вызывает и тот факт, что осенью начнется сезон гриппа, что означает необходимость ограничения распространения двух инфекционных болезней сразу.

Госсекретарь Минздрава Даце Мурмане-Умбрашко добавила, что в таких обстоятельствах необходимо укреплять потенциал Центра контроля и профилактики заболеваний и разработать мобильное приложение, которое позволит эффективнее выявлять людей, контактировавших с заболевшими.

Она добавила, что важно также обеспечить поддержку лицам с низкими доходами, в том числе обеспечив их основными услугами здравоохранения и медикаментами.

На заседании госсекретарь ознакомила депутатов с прогнозами министерства о возможном развитии пандемии в Латвии. Одним из худших сценариев может стать инфицирование 0,5% населения, что будет означать 10 416 заразившихся, из них 2083 должны будут находиться в больницах, а у 312 течение болезни будет тяжелым.

При таком уровне заболеваемости прогнозируется, что количество умерших может составить от 104 до 520 человек.

Как указала Мурмане-Умбрашко, при таком развитии вспышки даже более крупные системы здравоохранения в таких странах, как Испания или Италия, столкнулись бы с проблемами, поэтому при реализации подобного сценария Латвии нужно будет значительно увеличить возможности системы здравоохранения.