В квартире в центре Таллинна открылась кофейня: напитки продают через окно

"В предыдущие годы, с весны до осени, мы ходили с нашей кофейной тележкой на различные фестивали, концерты и корпоративы и предлагали хороший кофе от ROOTS. Поскольку сейчас никаких мероприятий не проводят, а желание делать хороший кофе велико, мы решили предлагать кофе людям прямо из нашего окна в Кадриорге", - говорит Кадри.

"Мы также были вдохновлены статьей, которую я прочитал несколько недель назад. В ней рассказывалось, как из окна в Каламая (район Таллина - прим.ред.) продавали песто, и мы подумали, почему бы не попробовать то же самое с кофе", - говорит Эрки.

Необходимые разрешения от Таллиннской городской управы, Ветеринарно-продовольственного департамента и согласие соседей по дому были получены, и молодые люди открыли свое собственное окно-кафе.

"Мы открыли окно на прошлой неделе. Сначала на кофе приходили наши знакомые, но вскоре начались разговоры в социальных сетях, и в последующие дни мы увидели под окном совершенно новые приятные лица", - говорит Эрки.

ФОТО: Marleen Valdmaa

В меню входят как напитки на основе эспрессо, так и вручную приготовленный фильтрованный кофе. В дополнение к цельному молоку кофе можно заказать (без дополнительной платы) и с овсяным молоком. Платить можно картой, банковским перечислением или наличными без сдачи.

По словам Кадри, отзывы крайне положительные.

"За короткое время у нас появилось много постоянных клиентов как в районе, так и за его пределами", - говорит она. Молодые люди планируют, что кафе будет работать, пока ситуация не стабилизируется и не начнутся снова проводиться мероприятия. "Но так как стало ясно, что летом этого года крупных мероприятий не будет, мы ищем постоянное место для нашей кофейной тележки", - говорит Кадри.