"Смертельное угощение". Жители Пурвциемса находят лакомства для собак с лезвием внутри

Местная жительница Светлана каждый день выходит погулять со своей собакой. Во время очередной прогулки женщина обнаружила лезвие, которое было спрятано во "вкусняшке" для домашних животных. Ей повезло, что ее дрессированный пес не ест что-либо без разрешения.

"Я иду, смотрю. Я даже не поверила своим глазам, что у нас что-то такое может валяться. Это какой-то абсурд. У меня в кармане был чек, я с его помощью подняла. Главное, чтобы никто это не съел. Это "вкусняшка". Внутри была копченая колбаса и лезвие. Есть же собаки, которые легко могут это проглотить. Я знаю, что в нашем районе живут собаки, которые едят хлеб, которым кормят голубей. Если хозяин не заметит, а собака съест угощение с лезвием, все может закончиться трагично", - рассказала она.

ФОТО: скриншот видео

Светлана признает, что сегодня она изменила свое мнение о том, какие люди ее окружают. До сих пор нечто похожее она видела лишь в новостях зарубежных интернет-порталов. "Я не думала, что у нас, в Латвии, что-то подобное может быть возможно. У нас же живут адекватные люди, все любят животных. Я до сих пор в шоке! Я думаю, у этих людей что-то не так с головой", - добавила женщина.

На возможность получить серьезные травмы, которые опасны для жизни животного, указывает и ветеринар Янис Бейнертс, к которому за комментарием обратились журналисты.

Он отметил, что количество таких хулиганов с каждым годом лишь растет. Это подтверждают случаи, с которыми он сталкивался в свей практике.

Чтобы защитить четвероногих от возможной трагедии, Бейнертс советует научить своих питомцев не есть предметы неизвестного происхождения. Однако и этого не достаточно - надо использовать намордник.

Видео: Сюжет Degpunktā (на латышском языке)