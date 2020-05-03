Почему дочь Дэвида Боуи и супермодели Иман не станет такой же известной (но могла бы)

Александрия Захра Джонс - дочь супермодели Иман и музыканта Дэвида Боуи. Почему она могла бы стать такой же известной, как ее культовые родители, но не станет? Не разрешает мама.

Семья

Рок-звезда и супермодель сумели создать крепкую и очень любящую семью. В 2000 году у пары появилась на свет дочь Александрия Захра Джонс, ради которой родители малышки при любой возможности стремились домой.

Дэвид Боуи души не чаял в своей дочери и был готов на всё ради нее. В 2004 году у артиста случился сердечный приступ. Это его очень напугало, но он думал не о себе: музыкант не хотел, чтобы дочь осталась без отца, поэтому он решился на отказ от всех пагубных привычек, начав вести здоровый образ жизни.

"Я привел Лекси в этот мир и хочу нести полную ответственность за её судьбу. Я буду оптимистом ради дочери",

— сказал однажды Дэвид в интервью Miami Herald.

В свою очередь, дочка после смерти отца сделала тату, посвященное Боуи. На предплечье Александрии появилась надпись Daddy ("Папочка"), под которой указаны годы его жизни - 1947-2016.

Почему Иман против модельной карьеры дочери

Обычно со звёздными родителями успех гарантирован: чаще всего из вариантов, между "котом в мешке" и кандидатом, за которым стоит знаменитая фамилия, выбор очевиден. Ведь не просто так в настоящее время на подиумах и в рекламе все чаще блистают взрослые дети звезд 90-х. Но это не про Александрию Захру Джонс – дочь Дэвида Боуи (Джонс – настоящая фамилия).

Супермодель и вдова музыканта Иман против модельной карьеры девушки. У матери другие мысли на счёт карьеры Лекси.

19-летняя Александрия, которую в семье зовут Лекси, в 2018 году закончила колледж и в настоящее время является достаточно успешной художницей.

Несмотря на невероятную популярность родителей, Лекси не является медийной личностью. Девушка не появляется на обложках журналов, не даёт интервью, а её аккаунт в Instagram насчитывает не более 53 тысяч подписчиков.

Лекси может спокойно идти по улице без опасений, что её достанут назойливые папарацци. Именно это отличает её от других звёздных дочерей, таких как, например, Кайя Гербер (дочь Синди Кроуфорд) или Лили Роуз Депп (дочь Джонни Деппа). Мама Лекси, Иман подчеркивает, что именно это и ценно.

"Она (Александрия) говорит, что я гиперопекающая мать. Но я объясняю, что все это может подождать, это никуда не денется. Живи приватной жизнью, пока есть возможность, потому что однажды и очень скоро она станет публичной, так что наслаждайся", - призналась в одном интервью Иман.

Согласно словам супермодели, когда она выложила снимок дочери в Instagram, её телефон просто буквально разрывался от звонков.

"Каждое агентство, каждый дизайнер позвонил мне со словами: "Если она хочет, мы бы с радостью пригласили ее в качестве модели". Я ответила: "Нет, она не хочет". Я знаю, почему они хотят её в качестве модели. Это потому, что она ─ дочь Дэвида Боуи", - приводит слова Иман Marieclaire.

64-летняя Иман как никто знает изнанку модельной индустрии. В начале своей карьеры моделью ей пришлось столкнуться с многими проблемами, но главной было то, что тогда в модном показе могла участвовать только одна темнокожая модель. Темнокожих манекенщиц буквально натравливали друг на друга, в борьбе за единственное место в шоу. Однако Иман не поддалась на провокации и стала бороться за перемены.

Эксперты заявляют, что, если бы Александрия Джонс дала согласие на сотрудничество с агентствами и брендами, то мировая слава не заставила бы себя ждать. В свою очередь, мама призывает дочь не действовать необдуманно. В настоящее время у Лекси шикарная возможность жить спокойной жизнью, ведь мало кому известно, что она — дочь Дэвида Боуи.

Судя по тому, что новостей и фото с девушкой ничтожно мало, Лекси не торопиться заявлять о себе миру. Возможно вскоре она выйдет из тени и покажет миру собственные достижения!