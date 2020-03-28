Откровенные фото и выходы на подиум, а также сравнение с мамой: 18-летняя дочь Синди Кроуфорд - Кайя
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Взяв всё самое лучшее от обоих родителей Кайе Гербер словно было уготовано место на подиуме и страницах модных изданий.
"Меня рано называть супермоделью. Мне нужно чуть больше времени для этого", – признавалась в одном из интервью Кайя Гербер, дочь культовой модели 90-х Синди Кроуфорд.
Рассказываем, почему этой красотке предначертана профессия модели не только по рождению, но и по праву!