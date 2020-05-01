Кого и каким способом в Латвии подключают к ИВЛ

В интервью программе Латвийского телевидения Panorāma врачи Айнар Зариньш и Олег Шуба рассказали, что в тяжелом состоянии может оказаться человек, который до заражения коронавирусом был полностью здоровым.

Когда пациенту трудно дышать, его состояние облегчают искусственной вентиляцией лёгких.

Пациентов "Гайльэзерса" к аппарату ИВЛ подключают не через трубку в глотке, а через небольшое отверстие в шее. Ротовая полость человека остается свободной.

Медики поясняют, что классический способ - когда в глотку вставляют трубку, рот человека занят.

Но есть более щадящий вариант: трубку можно вставить через маленькое отверстие в горле. В последнем случае человек испытывает меньший дискомфорт, и если пациент в сознании, то может самостоятельно есть.

Для подключения к ИВЛ таким способом нужен бронхоскоп и небольшое отверстие в трахее, которое делают иглой, а после расширяют и вводят трубочку. Это сокращает риск кровотечения и нет необходимости погружать пациента в искусственную кому.

Врачи признаются, что лечить пациентов с коронавирусом - физически тяжело. Мешает защитная одежда, маска, респиратор.

"Это не легко. С чем сравнить? С бегом по стадиону с утяжелителями на ногах. Ты ограничен", - говорит бронхоскопист Айнар Зариньш.

"Нагрузка постоянно, работа в спецзащите, несколько раз в день. Мы дышим и дыхание затруднено", - говорит Олег Шуба, руководитель Клиники токсикологии и сепсиса.

Как сообщает телеканал, к такой системе подключены два человека, и сами не пока могут дышать.

"К сожалению, наш опыт показывает, что умереть можно только от Covid-19", - рассказал Олег Шуба. Один пятидесятилетний человек заразился коронавирусом и умер, не имея никаких других заболеваний.

Ранее RUS.TVNET сообщал, что за последние сутки выявлено 12 новых случаев Covid-19, один человек умер.

Видео: сюжет Panorāma о том, как в "Гайльэзерсе" пациентов подключают к ИВЛ