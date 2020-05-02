СМИ: Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на южнокорейское агентство Рёнхап.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын не появлялся на публике с 12 апреля.

Как уже сообщалось, с 11 апреля Ким Чен Ын не появлялся на публике. Некоторые СМИ предполагали, что он может быть тяжело болен или, что он вообще умер.

Американские и южнокорейские СМИ сообщили, что лидеру КНДР в этом месяце провели операцию на сердце, после которой он еще не восстановился. Однако в интервью CNN особый советник по вопросам национальной безопасности президента Южной Кореи Мун Чжон Ин сказал, что лидер КНДР с 13 апреля находится на курорте Вонсана.