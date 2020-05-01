Ким жил. Ким жив? Откуда слухи о смерти вождя КНДР и что происходит в самой закрытой стране?

Какой информации о КНДР доверять?

Константин Асмолов: Есть общее понимание контекста, которое в целом говорит о том, что в этой стране произойти может, а что является плодом откровенно пропагандистских фантазий.

Например, мы видим по сокращенным мероприятиям (празднования дня рождения Ким Ир Сена), что, несмотря на весь культ личности Кимов, здоровье вождя нации оказалось важнее, и крупные церемониальные мероприятия решили не проводить. Есть очень четкие критерии источников.

Если мы видим новость со ссылкой на анонимов, со ссылкой на организации перебежчиков из КНДР, которые заявляют, что у них есть секретные информаторы, про которых мы вам не расскажем, и новость построена только на этом, без каких-либо иных подтверждений, это с высокой вероятностью "утка".

Ким Чен Ын Reuters

Анна Фифелд (автор книги о Ким Чен Ыне "Великий последователь") считается довольно валидным источником о Северной Корее. Но в этот раз люди, которым она доверяла, сказали ей, что над Пхеньяном летают вертолеты и в городе паника. Однако российский корреспондент, который был в Пхеньяне, прошелся по городу и ничего этого не увидел.

Федор Тертицкий: Я бы не стал верить сообщениям о смерти вождя, пока о них официально не объявит Северная Корея. Я хорошо помню, как в 2011 году никто не подозревал, что Ким Чен Ир умер.

В целом есть СМИ, в большей степени заслуживающие доверия, например, южнокорейское издание Daily NK, в котором я знаю больше половины сотрудников. В середине 2000-х они установили свою агентурную сеть в Северной Корее, где им сообщают совершенно невинные, но неизвестные вещи, типа курса юаня на черном рынке и цен на кукурузу.

Меньше я бы стал верить сообщениям японской прессы, почему-то в Японии крайне низкие стандарты журналистики по Северной Корее в прессе. А вот телеканал Эн-Эйч-Кей - вполне себе приличное СМИ, когда речь идет о КНДР.

Если говорить о беженцах и перебежчиках, то до конца нулевых среди этих людей практически не было тех, кто занимался сомнительными махинациями. Сейчас ситуация иная. И об адекватности, например, перебежчика, распространявшего слухи о состоянии Кима в 2014 году, много говорит тот факт, что он облил супом своего научного руководителя, когда его защиту перенесли на полгода.

Кит Хауэрд: Одно дело СМИ, другое дело - правительство Южной Кореи. Оно пристально следит за происходящим. То же самое японцы, у которых надежные источники, но и в этом случае речь идет о правительстве, а не СМИ. Поэтому игнорируйте все, что появляется в СМИ, если нет подтверждений официального Сеула или Токио.

Кто преемник?