Сб, 2.05.2020
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Видео ⟩ Мотоциклист нарушил правила и врезался в автомобиль. Пассажир перелетел через него

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Весьма болезненно закончился пятничный заезд на мотоцикле для двоих - водитель решил нарушить правила, в результате чего врезался в автомобиль. 

ДТП произошло в пятницу во второй половине дня на Таллиннском шоссе у границы Балтэзерса, на перекрестке с Алдери.

Водитель мотоцикла выбрал ту часть дороги, по которой передвигаться нельзя, и врезался в автомобиль марки Volvo, который только что выехал на Таллиннское шоссе. 

Как видно на видео с регистратора, в результате столкновения пассажир мотоцикла перелетел через автомобиль и упал в нескольких метрах за ним. Сам мотоциклист тем временем приземлился недалеко от разбитых транспортных средств. 

ФОТО: Google Maps

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