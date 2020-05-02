Видео ⟩ Мотоциклист нарушил правила и врезался в автомобиль. Пассажир перелетел через него

ДТП произошло в пятницу во второй половине дня на Таллиннском шоссе у границы Балтэзерса, на перекрестке с Алдери.

Водитель мотоцикла выбрал ту часть дороги, по которой передвигаться нельзя, и врезался в автомобиль марки Volvo, который только что выехал на Таллиннское шоссе.

Как видно на видео с регистратора, в результате столкновения пассажир мотоцикла перелетел через автомобиль и упал в нескольких метрах за ним. Сам мотоциклист тем временем приземлился недалеко от разбитых транспортных средств.

ФОТО: Google Maps