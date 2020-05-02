В Эстонии появится первая дорога, по которой можно будет ехать со скоростью 120 км/ч

По словам министра экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Ааса, повысить скорость до 120 км/ч можно будет благодаря многоуровневым развязкам и ограждениям, которые не позволят диким животным попадать на проезжую часть.

При движении с максимальной разрешенной скоростью выигрыш по времени для водителей составит в среднем 1,5 минуты.

Разрешенная скорость движения на шоссе будет регулироваться в реальном времени электронными знаками. Разрешенную скорость будут снижать летом в темное время суток, а также при большой плотности транспортного потока и плохих погодных условиях.

Транспортные средства, движущиеся со скоростью менее 60 км/ч, будут перенаправлены с помощью дорожных знаков на старое шоссе.

Строительство четырехполосного шоссе от Козе до Выыбу общей протяженностью 28 км началось в 2018 году. Дорога будет относиться к автомобильным магистралям первой категории, на которых допускается движение со скоростью 120 км/ч.

Открытие движение по этому участку запланировано на август 2020 года. На следующем этапе начнется строительство четырехполосного отрезка длиной 18 км от Выыбу до Мяо.