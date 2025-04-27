ВИДЕО Ловушка для пешеходов в самом сердце парка Узварас

После демонтожа памятника Победы парк пережил значительные преобразования и стал привлекать множество людей, желающих насладиться весной и сделать фотографии на фоне цветущей сакуры. Однако полностью насладиться прогулкой по парку мешает абсурдная ситуация - посреди парка проходит дорога, которую пешеходам переходить запрещено.

"В Риге происходят удивительные вещи. Городская дума благоустраивает парк, рассчитывая, что люди будут сюда приходить. И люди действительно идут. Фотографируются на фоне надписи "Рига", любуются распустившейся сакурой. А потом они хотят пройти дальше по парку - и вдруг это становится невозможным", - рассказывает ведущий программы Паул Тимротс.

Достигнув дороги, на которой царит интенсивное движение транспорта, но по обе стороны которой раскинулся тот самый парк Узварас, люди оказываются в замешательстве, отмечает Тимротс. Бордюр у пешеходной дорожки даже специально снят - создается впечатление, будто именно здесь предусмотрено место для перехода через дорогу. Кроме того, рядом установлены дорожные знаки, которые, впрочем, пешеходу увидеть затруднительно. Сразу на противоположной стороне улицы пешеходная дорожка вновь продолжается.

Видео: Сюжет передачи Zebra