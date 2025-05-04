На Таллиннском шоссе из-за аварии недалеко от Витрупе частично заблокировано движение

На Таллинском шоссе недалеко от Витрупе из-за аварии в воскресенье, 4 мая, изначально было полностью заблокировано движение, однако теперь оно частично восстановлено, сообщают Latvijas valsts ceļi в соцсети X.
ДТП произошло на 73-м километре Таллиннского шоссе.
Изначально место происшествия рекомендовали объезжать по автодорогам Коцены - Лимбажи - Туя (P11) и Ланцы - Кирбижи - Елгавкрасты (V138). Однако позже сообщалось, что движение частично уже восстановлено.
Satiksme daļēji atjaunota, virzienā uz Salacgrīvu josla brīva informē @Valsts_policija https://t.co/7JE0AMaI27— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) May 4, 2025
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