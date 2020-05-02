Сб, 2.05.2020
Мы до конца не понимаем, что часто являемся угрозой друг для друга. эпидемиолог Юрий Перевощиков

У Деглавского моста перевернулся грузовик, на дороге растеклось масло

ФОТО: LETA

Вечером в субботу, 2 мая, у Деглавского моста перевернулся грузовой автомобиль со щепой. В результате ДТП из автомобиля вытекло масло, выяснило агентство LETA. 

Для сбора масла на месте происшествия рассыпали специальный абсорбент, рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.

Она затруднилась назвать площадь, которую залило маслом.

Для устранения последствий ДТП прибыла и тракторная техника, чтобы перегрузить щепу в другой автомобиль. Перевернувшийся грузовик планировали поставить на колеса с помощью эвакуатора. 

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