У Деглавского моста перевернулся грузовик, на дороге растеклось масло

Для устранения последствий ДТП прибыла и тракторная техника, чтобы перегрузить щепу в другой автомобиль. Перевернувшийся грузовик планировали поставить на колеса с помощью эвакуатора.

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