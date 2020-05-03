Правда ли, что коронавирусом можно заразиться несколько раз подряд?

Скорее всего, нет. Вот что про это удалось выяснить ученым.
В Южной Корее сообщили о 263 пациентах, перенесших коронавирусную инфекцию, которые спустя несколько дней и даже недель после выздоровления продемонстрировали положительную реакцию при повторном тестировании. Руководитель центрального клинического комитета по контролю заболевания О Мионь-дон полагает, однако, что такие наблюдения вызваны не повторными заражениями, а всего лишь демонстрируют наличие в человеческом организме остатков нуклеиновых кислот разрушенных вирусных частиц.
ПЦР-тесты, которыми пользуются для обнаружения вируса в образцах пациента, находят РНК вируса, в каком бы виде она ни была там представлена — в той степени, конечно, насколько это позволяет чувствительность теста. Тест-системе все равно, "живой" вирус присутствует в образце или разрушенный.
Таким образом, если генетический материал вируса не успел вывестись из организма пациента полностью, то тест может дать положительный результат даже в том случае, если способных к инфекции вирусных частиц в организме на самом деле нет.
Эпителиальные клетки человеческих дыхательных путей могут жить несколько месяцев, добавляет О Мионь-дон, а РНК вируса потенциально можно детектировать спустя месяц или даже два после того, как сама клетка, несущая вирус, уже была разрушена иммунной системой.
Ранее в корейском аналоге Роспотребнадзора (Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний, Korea Centers for Disease Control and Prevention) попробовали оценить меру заразности таких "вторичных" пациентов и пришли к выводу, что они, по-видимому, не способны инфицировать других людей.
При этом сообщалось, что до 44% пациентов демонстрировали некоторые симптомы болезни — по-видимому, это были остаточные явления от исходной инфекции или какие-то пост-инфекционные осложнения.
Тяжелой симптоматики ни у кого из этих людей не наблюдалось. Попытки культивировать вирус, взятый из их образцов, ни к чему не привели, что говорит о том, что жизнеспособного вируса в их организмах, судя по всему, все-таки не было.
Подобные исследования возможной "вторичной инфекции" ранее проводились и в Китае. На этой неделе были опубликованы их результаты: среднее время исчезновения вирусной РНК в мазках из носоглотки пациентов составило 18,5 (13,25–22) дней, в мокроте — 22 (18,5–27,5), в стуле —17 (11,5–32) дней.
Таким образом, остатки РНК в кишечнике могут обнаруживаться спустя почти пять недель после инфекции — существенно позже, чем исчезают симптомы заболевания.
Первые сообщения о возможности повторной инфекции при Covid-19 появились еще в феврале, когда у выздоровевшей пациентки из Японии тест на коронавирус вначале показывал отрицательный результат, а потом вновь стал положительным. О подобных случаях сообщали в Японии и позже, а затем несколько раз с "повторным заражением" сталкивались и в Китае. Ученые, которых просили прокомментировать эти ситуации, говорили, что хотя точных сведений о возможности повторных инфекций пока еще не существует, такое может объясняться, в частности, погрешностями тест-систем.
Многие тесты на коронавирус, особенно в начале пандемии, не отличались высокой точностью и давали немало ошибочных, в том числе ложно-положительных результатов.
Чтобы более подробно изучить вопрос повторного заражения, пекинские исследователи провели некоторое время назад эксперимент на модельных животных. Макак заразили Covid-19, и уже несколько дней спустя в их образцах была обнаружена высокая концентрация вирусов. Позднее в их крови были детектированы специфические антитела к вирусу.
Спустя 28 дней после исходной инфекции, двух макак попытались заразить повторно, однако этого сделать не удалось.
В мазках из носоглотки и кишечника спустя пять дней после попытки повторной инфекции вирусных частиц обнаружено не было, и дальнейшее обследование также показало отсутствие у этих обезьян каких-либо проявлений заболевания. Интересно, что у одной из обезьян концентрация специфических антител к S-белку (рецептор-связывающий белок вируса, так называемый "шип") после повторной инфекции выросла более чем в три раза, а у другой осталась неизменной.
Таким образом, сейчас, по всей видимости, нет достоверных данных о реальных повторных инфекциях Covid-19.
Все описанные случаи можно объяснить остаточными явлениями основной инфекции или ложно-положительными результатами тестов. Более того, есть серьезные основания полагать, что в течение первых месяцев после болезни заразиться ей заново попросту нельзя.
Однако пандемия Covid-19 началась всего несколько месяцев назад, и что будет происходить с иммунитетом населения через, например, год, предсказать пока невозможно. Наличие антител в крови после перенесенного заболевания, к сожалению, не гарантирует постоянного иммунитета к инфекции.
Очень многое зависит от типа болезни. Так, люди переболевшие корью, ветряной оспой, краснухой приобретают к ним пожизненный иммунитет, а гриппом можно болеть много раз, несмотря на то, что организм каждый раз подвергается воздействию инфекции и полностью выздоравливает.
Прежде всего это связано с изменчивостью вируса гриппа: постоянные перетасовки и изменения в его структуре не позволяют организму научиться раз и навсегда вырабатывать антитела, которые действовали бы против всех его вариантов.
К обычным коронавирусным инфекциям, вызывающим "сезонные простуды" иммунитет у человека сохраняется, как правило, лишь в течение нескольких месяцев (что показано, например, здесь). Однако вирус, вызывающий Covid-19, отличается от них по многим характеристикам, начиная от строения генома и заканчивая характером течения болезни, поэтому предсказать точно здесь ничего нельзя.
Мнения ученых на эту тему существуют разные. Так, вирусолог из Техасского университета в Галвестоне Винит Менахери предполагает, что иммунитет к новому коронавирусу сохранится у людей на один-два года. А микробиолог из медицинской школы Икан в Нью-Йорке Флориан Краммер, чьи разработки сейчас активно используются в производстве серологических тестов, считает, что антитела к Covid-19, скорее всего, в крови будут присутствовать относительно недолго, однако в целом иммунная система научится реагировать на него эффективнее.
В качестве оптимистического примера здесь можно привести возбудитель "атипичной пневмонии" SARS-CoV-1 — коронавирус, появившийся в 2002 году и вызывавший у людей симптомы, сходные с Covid-19. Согласно ряду исследований, иммунитет к SARS-1 сохраняется не менее 6 лет после инфекции, причем чем тяжелее пациент переносил инфекцию, тем выше у него был уровень Т-клеток памяти, которые умеют "вспоминать" чужеродные частицы и реагировать на их повторное появление в организме.
Анна Казнадзей
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