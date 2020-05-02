Вс, 3.05.2020
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Жителей предупредили о неконтролируемо летающем дроне; контроль восстановить пока не удалось
Дополнено в 10:45

ФОТО: CAA

Утром в воскресенье по-прежнему не удалось вернуть управление над неконтролируемо летающим дроном, который пропал в субботу, сообщает агентство LETA.

Агентство гражданской авиации информирует, что дрон может летать кругами или по прямой.

Руководитель Агентства гражданской авиации по чрезвычайным ситуациям и коммуникации Айвис Винцевс агентству LETA подтвердил, что

точное местонахождение дрона неизвестно, однако управляющие воздушным пространством соседних стран проинформированы о том, что беспилотник может пересечь границу.

По словам Винцевса, это первый прецедент такого вида в Латвии. Он признал, что чаще всего люди используют дроны меньшего размера, которые при потере контроля далеко улететь не могут. С маленькими дронами были случаи, когда они после потери управления, например, врезались в деревья.

Напомним, агентство гражданской авиации предупредило жителей о неконтролируемо летающем беспилотном дроне. Его последнее место нахождения - окрестности Бауски и Адажи.

В субботу, 2 мая, во время контролируемого полета по техническим причинам отключилась система управления беспилотным воздушным судном.

Высота полета может составлять около 200 метров. Размеры дрона - 3,5 м на 5,5 м, вес - 26 кг, скорость полета - около 70 км/час.

Топлива у дрона хватает приблизительно на 90 часов полета, поэтому жителей призвали следить за сообщениями агентства.

Если вы видите летающий аппарат, необходимо связаться с Агентством гражданской авиации по номеру 29337238 или 65703988.

О случившемся проинформированы спасательные службы, Национальные вооруженные силы и министр сообщения.

Представитель агентства Айвис Винцевс заявил, что информацию о владельце дрона предоставить не может, но обязательно сообщит, если его удастся найти.

Сообщается, что на дроне нет никаких взрывоопасных предметов, основная опасность в том, что он передвигается неконтролируемо. 

Представитель Министерства обороны Сандра Брале сообщила, что это беспилотник не Национальных вооруженных сил Латвии, но они участвуют в поисках аппарата.

При его обнаружении будут оценены дальнейшие действия. 

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