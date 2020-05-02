Жителей предупредили о неконтролируемо летающем дроне; контроль восстановить пока не удалось
Утром в воскресенье по-прежнему не удалось вернуть управление над неконтролируемо летающим дроном, который пропал в субботу, сообщает агентство LETA.
Агентство гражданской авиации информирует, что дрон может летать кругами или по прямой.
Руководитель Агентства гражданской авиации по чрезвычайным ситуациям и коммуникации Айвис Винцевс агентству LETA подтвердил, что
точное местонахождение дрона неизвестно, однако управляющие воздушным пространством соседних стран проинформированы о том, что беспилотник может пересечь границу.
По словам Винцевса, это первый прецедент такого вида в Латвии. Он признал, что чаще всего люди используют дроны меньшего размера, которые при потере контроля далеко улететь не могут. С маленькими дронами были случаи, когда они после потери управления, например, врезались в деревья.
Напомним, агентство гражданской авиации предупредило жителей о неконтролируемо летающем беспилотном дроне. Его последнее место нахождения - окрестности Бауски и Адажи.
В субботу, 2 мая, во время контролируемого полета по техническим причинам отключилась система управления беспилотным воздушным судном.
‼️ Brīdinājums par nekontrolēti lidojošu dronu— Civilās aviācijas aģentūra (@LV_CAA) May 2, 2020
‼️ Ja redzat šādu lidojošu dronu, ziņojiet pa tālruņiem 29337238 vai 65703988
ℹ️ Plašāka informācija: https://t.co/4jqGB0hdDv pic.twitter.com/nhB3HOgV7J
Высота полета может составлять около 200 метров. Размеры дрона - 3,5 м на 5,5 м, вес - 26 кг, скорость полета - около 70 км/час.
Топлива у дрона хватает приблизительно на 90 часов полета, поэтому жителей призвали следить за сообщениями агентства.
Если вы видите летающий аппарат, необходимо связаться с Агентством гражданской авиации по номеру 29337238 или 65703988.
О случившемся проинформированы спасательные службы, Национальные вооруженные силы и министр сообщения.
Представитель агентства Айвис Винцевс заявил, что информацию о владельце дрона предоставить не может, но обязательно сообщит, если его удастся найти.
Сообщается, что на дроне нет никаких взрывоопасных предметов, основная опасность в том, что он передвигается неконтролируемо.
Представитель Министерства обороны Сандра Брале сообщила, что это беспилотник не Национальных вооруженных сил Латвии, но они участвуют в поисках аппарата.
При его обнаружении будут оценены дальнейшие действия.
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