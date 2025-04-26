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За рубежом:

В субботу, 26 апреля, прошли похороны папы римского Франциска. Церемония отпевания началась в 10:00 на площади перед базиликой Святого Петра в Ватикане. За церемонией можно было наблюдать в прямом эфире на портале RUS TVNET.

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Перед церемонией прощания с ушедшим из жизни папой Франциском президент США Дональд Трамп на короткое время встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь канцелярии Зеленского Сергей Никифоров.

Власти Рязанской области РФ рапортуют об отправке крупных партий блинов в Эстонию. Налогово-таможенный департамент говорит, что это не запрещено. Как выяснил Rus.Postimees, соцсети производителя готовых блинов и котлет, которые уже "покорили мир" и доставляются не только в Эстонию, но и в другие страны, в том числе в Латвию, прославляют "героев СВО", то есть военной агрессии России против Украины.

Мирный план Трампа в Украине называют планом капитуляции, к которому США склоняют Киев. Неужели Украина "не имеет карт", что должна согласиться на невыгодные и даже губительные для нее планы? Отвечают эксперты.

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что Россия восстановила контроль над Курской областью, где в прошлом году украинская армия начала неожиданное наступление. Слова Путина передает агентство CNN.

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