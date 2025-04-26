Суббота прошла под знаком больших событий: в Риге мощным парадом открылся новый мотосезон, а латвийские банки обеспечили возможность оплат с карт даже без интернета. Прощание с папой Франциском прошло в Ватикане при участии мировых лидеров; там же состоялась и личная встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Споры о блинах с политическим подтекстом, рассуждения о будущем Украины и другие важные новости субботы, 26 апреля - в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
В субботу, 26 апреля, в Риге прошел мотопарад "Открытие мотосезона 2025", сообщили агентству LETA в Рижской думе.
С начала года латвийские банки внедрили решение, позволяющее проводить карточные платежи даже при отсутствии доступа к интернету. Это означает, что в условиях возможной чрезвычайной ситуации кризиса жители смогут приобрести продукты питания, медикаменты и топливо. Об этом сообщает портал LSM+ со ссылкой на Службу новостей Латвийского радио.
Развитие военного полигона "Селия" приведет к созданию новых рабочих мест в сфере общественного питания и других услуг, а также потребуется персонал для обслуживания территории. Об этом агентству LETA после встречи с руководством оборонного ведомства сообщил председатель думы самоуправления Айзкраукльского края Леон Лидумс.
Жители Зиепниеккалнса недовольны поведением местных любителей вечернего отдыха, которые облюбовали две скамейки рядом с многоквартирными домами. Эти вызывает раздражение у множества жильцов, сообщает программа Degpunktā.
Путешествия на самолете стали неотъемлемой частью повседневной жизни - это быстро, удобно и зачастую единственный способ добраться до пункта назначения. Однако, несмотря на удобства, пассажиры нередко сталкиваются с неприятностями: задержкой рейса, его отменой или отказом в посадке. Важно знать свои права и уметь правильно действовать в таких ситуациях, сообщает Центр защиты прав потребителей Латвии (PTAC).
За рубежом:
В субботу, 26 апреля, прошли похороны папы римского Франциска. Церемония отпевания началась в 10:00 на площади перед базиликой Святого Петра в Ватикане. За церемонией можно было наблюдать в прямом эфире на портале RUS TVNET.
Перед церемонией прощания с ушедшим из жизни папой Франциском президент США Дональд Трамп на короткое время встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь канцелярии Зеленского Сергей Никифоров.
Власти Рязанской области РФ рапортуют об отправке крупных партий блинов в Эстонию. Налогово-таможенный департамент говорит, что это не запрещено. Как выяснил Rus.Postimees, соцсети производителя готовых блинов и котлет, которые уже "покорили мир" и доставляются не только в Эстонию, но и в другие страны, в том числе в Латвию, прославляют "героев СВО", то есть военной агрессии России против Украины.
Мирный план Трампа в Украине называют планом капитуляции, к которому США склоняют Киев. Неужели Украина "не имеет карт", что должна согласиться на невыгодные и даже губительные для нее планы? Отвечают эксперты.
Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что Россия восстановила контроль над Курской областью, где в прошлом году украинская армия начала неожиданное наступление. Слова Путина передает агентство CNN.
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В субботу, 26 апреля, в Ватикане состоялась церемония прощания с ушедшим из жизни папой Франциском, которую посетили лидеры и высокопоставленные гости со всего мира. Поскольку это событие имело не только религиозное, но и глобальное политическое значение, соблюдение правил этикета, в том числе в одежде, было особенно важным.
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