За перевозку и хранение 212 тысяч сигарет приговорили мужчину

Прокурор подал апелляционное представление на приговор Латгальского районного суда от ноября 2024 года, которым мужчине за незаконное хранение и перевозку табачных изделий, подлежащих таможенному оформлению, что нанесло государству значительный ущерб, была назначена условная мера наказания - лишение свободы на срок один год.

Латгальский окружной суд удовлетворил протест прокурора, признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему реальное наказание - шесть месяцев лишения свободы.

Согласно обвинению, мужчина незаконно приобрел у неустановленного лица 212 380 сигарет различных марок без латвийских акцизных марок. Затем он перевез купленные сигареты на принадлежащем ему автомобиле к себе домой, где и хранил их до момента изъятия сотрудниками Государственной полиции в ходе обыска.

В результате противоправных действий обвиняемого государству был причинен материальный ущерб в размере 42 444 евро.

Обвиняемый сотрудничал со следствием, согласившись на рассмотрение дела в упрощенном порядке, то есть без проверки доказательств. Приговор Латгальского окружного суда обжалованию не подлежит и вступает в силу немедленно после его оглашения.