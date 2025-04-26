В озере Талсу обнаружена неразорвавшаяся авиабомба

В настоящее время территория вокруг находки огорожена, а специалисты по нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов уже направляются на место для проведения операции по обезвреживанию обнаруженного предмета.

Муниципальные власти обращают внимание граждан на то, что при обнаружении потенциально взрывоопасных предметов необходимо по возможности оградить и обозначить место находки.

Также следует незамедлительно сообщить о находке в ближайшее отделение Государственной полиции по телефону 110 или позвонить по номеру 112, кратко описав обнаруженный предмет и следуя полученным инструкциям.

Как ранее сообщалось, сегодня по всей Латвии в 18-й раз проходит акция "Большая толока", в рамках которой заявлено более 1200 мест проведения работ: от сбора мусора до посадки деревьев, декоративных кустарников и цветов, а также проведения культурных и цифровых инициатив, сообщили организаторы акции.