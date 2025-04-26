Вышел из строя спутник, связанный с ядерной программой Кремля

"Космос-2553" находится на орбите примерно на высоте 2000 километров над Землей, в зоне с высокой радиацией, которую обычно избегают спутники связи и аппараты дистанционного зондирования. В ноябре 2024 года радары LeoLabs зафиксировали аномальное поведение спутника, а дополнительные наблюдения в декабре позволили сделать вывод о его "неконтролируемом вращении", пишет агентство.

Программа Slingshot, отслеживающая "Космос-2553" с момента его запуска 5 февраля 2022 года, также в мае 2024 года зафиксировала необычные изменения в траектории аппарата. Представитель компании сообщил, что яркость спутника стала колебаться, что могло свидетельствовать о "возможном падении". Однако позднее Slingshot на основе новых данных уточнила для агентства Reuters, что спутник, возможно, стабилизировался.

Командование космическими силами США, которое осуществляет мониторинг объектов на орбите, подтвердило изменения в орбите "Космос-2553", но отказалось комментировать его текущее состояние. Представитель командования также отметил, что заявленная Россией миссия спутника - испытание оборудования в условиях высокой радиации - "не соответствует его фактическим характеристикам".

"Космос-2553" был выведен на орбиту за несколько недель до начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Официальная версия Москвы утверждала, что аппарат предназначен для радиолокационной разведки и измерения уровня радиации в околоземном пространстве.

Однако в 2024 году этот спутник оказался в центре громких обвинений со стороны США. Вашингтон утверждает, что Россия разрабатывает ядерное оружие для уничтожения спутниковых систем, в первую очередь таких сетей, как Starlink, активно используемых Вооруженными силами Украины. Российские власти отвергли эти обвинения, настаивая на научно-исследовательском характере миссии спутника.