Вышел из строя спутник, связанный с ядерной программой Кремля

Российский спутник "Космос-2553", который американские власти связывают с программой Кремля по разработке нового типа космического ядерного оружия, вероятно, прекратил функционировать. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные американских аналитических лабораторий. "Наблюдения ясно указывают на то, что спутник больше не работает", - заявил Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне, комментируя результаты, полученные компанией LeoLabs.
"Космос-2553" находится на орбите примерно на высоте 2000 километров над Землей, в зоне с высокой радиацией, которую обычно избегают спутники связи и аппараты дистанционного зондирования. В ноябре 2024 года радары LeoLabs зафиксировали аномальное поведение спутника, а дополнительные наблюдения в декабре позволили сделать вывод о его "неконтролируемом вращении", пишет агентство.
Программа Slingshot, отслеживающая "Космос-2553" с момента его запуска 5 февраля 2022 года, также в мае 2024 года зафиксировала необычные изменения в траектории аппарата. Представитель компании сообщил, что яркость спутника стала колебаться, что могло свидетельствовать о "возможном падении". Однако позднее Slingshot на основе новых данных уточнила для агентства Reuters, что спутник, возможно, стабилизировался.
Командование космическими силами США, которое осуществляет мониторинг объектов на орбите, подтвердило изменения в орбите "Космос-2553", но отказалось комментировать его текущее состояние. Представитель командования также отметил, что заявленная Россией миссия спутника - испытание оборудования в условиях высокой радиации - "не соответствует его фактическим характеристикам".
"Космос-2553" был выведен на орбиту за несколько недель до начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Официальная версия Москвы утверждала, что аппарат предназначен для радиолокационной разведки и измерения уровня радиации в околоземном пространстве.
Однако в 2024 году этот спутник оказался в центре громких обвинений со стороны США. Вашингтон утверждает, что Россия разрабатывает ядерное оружие для уничтожения спутниковых систем, в первую очередь таких сетей, как Starlink, активно используемых Вооруженными силами Украины. Российские власти отвергли эти обвинения, настаивая на научно-исследовательском характере миссии спутника.
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