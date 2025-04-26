Кремль впервые признал участие северокорейских военных в боевых действиях

Россия впервые официально признала, что в ходе боев за восстановление контроля над Курской областью у границы с Украиной были задействованы военнослужащие КНДР. Северокорейские военные внесли "значительный вклад" в "освобождение" региона от украинских войск, заявил Герасимов в видеосвязи с диктатором Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно обвинял Северную Корею в том, что она помогает России не только оружием, но и живой силой. Однако Россия официально это до сих пор не подтверждала.

Участие северокорейских солдат в войне против Украины рассматривается как нарушение международного права. Тем не менее Герасимов подчеркнул, что боевая миссия проводится в рамках договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Этот договор предусматривает взаимную военную помощь в случае нападения на одну из сторон. Однако официальной информации о том, что Россия запрашивала помощь у Пхеньяна, нет, при том что инициатором агрессии выступила сама Москва.

"Солдаты и офицеры Корейской народной армии, плечом к плечу с российскими военнослужащими выполнявшие боевые задачи в отражении украинского наступления, проявили высокий профессионализм, мужество и героизм", - сказал Герасимов в разговоре с Путиным.

Хозяин Кремля поздравил войска с "победой", заявив, что "авантюра Киева провалилась". Украинские силы в начале августа прошлого года вошли в регион и установили контроль над десятками населенных пунктов. Теперь Россия утверждает, что полностью восстановила контроль над территорией. Киев, в свою очередь, эти заявления отрицает: по данным Генерального штаба Украины, несмотря на "сложную" оперативную обстановку, украинские подразделения продолжают удерживать свои позиции.