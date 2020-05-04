Успешная борьба против Covid-19 в Латвии: сейчас - это хорошо, но для будущего - вызов

"Возможно, пройдет много лет, прежде чем мы поймем, почему в Латвии все проходит так успешно", - сказала специалист.

В то же время она отметила, что уже очевидны два фактора, которые оказали важное влияние на относительно успешные результаты Латвии в борьбе против Covid-19 - действия общества и подход Центра профилактики и контроля заболеваний и Министерства здравоохранения.

В то же время Зелтиня допускает, что определенное влияние на распространение инфекции оставило и наступление более теплых погодных условий.

По мнению эксперта, нет уверенности, что осенью нам удастся так же удачно ограничить инфекцию.

Свои опасения она обосновала тем, что в Латвии низкая заболеваемость Covid-19 - сейчас это, конечно, оценивается позитивно, но может стать вызовом в будущем.

Принимая во внимание тот факт, что, переболев Covid-19, образуется условный иммунитет, инфекционист предполагает, что в тех странах, в которых сейчас относительно высокая заболеваемость, в будущем распространение Covid-19 ограничит удельный вес переболевшего населения с условным иммунитетом к инфекции.

К тому же, принимая во внимание, что вторая волна Covid-19 может совпасть с сезоном гриппа, инфекционист прогнозирует, что появятся случаи, когда, например, пациент тяжело переболел гриппом и перед полным выздоровлением заразился Covid-19, результат такого развития событий может быть летальным даже для тех, у кого нет никаких хронических заболеваний.

По мнению Зелтини, важно, как Латвия за лето подготовится к возможной второй волне Covid-19. Не исключено, что осенью придется закрыть образовательные учреждения, считает она.

Как сообщал RUS.TVNET, pа последние сутки тесты на Covid-19 сдали 1219 человек, при этом было выявлено 17 новых случаев заболевания, что в два раза больше, чем днем ранее. Таким образом, количество выявленных в Латвии случаев заболевания за сутки выросло на 1,93%, тогда как днем ранее этот прирост составлял 0,92%.