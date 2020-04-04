Это должно было случиться: новорожденных близнецов назвали Короной и Ковидом

"Роды и все пережитые ограничения были очень тяжелыми, поэтому мой муж и я хотели сделать этот день незабываемым", - рассказала Press Trust of India 27-летняя мама близнецов.

Она сказала, что коронавирус "опасен для жизни", но вспышка Covid-19 вынудила людей обратиться к гигиене и воспитать другие хорошие привычки.

"Когда персонал больницы в шутку начал звать младенцев Короной и Ковидом, мы так и решили назвать их", - добавила она.

Молодые родители пояснили, что имена детей будут напоминать им о трудностях, с которыми они столкнулись во время пандемии.