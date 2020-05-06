Премьер: возможно, в некоторых местах ношение масок после 12 мая стоит сделать обязательным

Премьер сказал, что, судя по всему, послабления ограничений после 12 мая [в этот день заканчивается нынешний режим ЧС - прим.ред], будут.

Кариньш допустил, что в дальнейшем латвийцам, возможно, предстоит носить маски, например, в общественном транспорте.

"Если в салоне общественного транспорта есть один заболевший человек, он чихнул или кашлянул, то маска защитит от него других. Если все будут в масках, таким образом люди защитят остальных от себя", - сказал премьер.

Стоит отметить, что в среду состоится встреча премьер-министров стран Балтии в удаленном режиме. Кариньш во вторник сказал, что премьеры обсудят вопрос об открытии стран Балтии для движения людей при условии, что будут сохранены известные ограничения, аналогичные во всех трех странах.

В свою очередь премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис во вторник заявил, что считает реальным вновь открыть границы Балтийских стран и Польши.

"Я вижу реальную возможность открытия Балтийского региона, плюс также есть вероятность, что Польская Республика также могла бы присоединиться", – сказал он.

По его словам, рассмотреть такую возможность позволяет схожая ситуация с коронавирусом во всех четырех странах.