Премьер: возможно, в некоторых местах ношение масок после 12 мая стоит сделать обязательным

В интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что после 12 мая, скорее всего, принцип 2х2 будет смягчен, кроме того, он допустил, что в некоторых местах может стать обязательным требование носить маски для лица.
Премьер сказал, что, судя по всему, послабления ограничений после 12 мая [в этот день заканчивается нынешний режим ЧС - прим.ред], будут.
Кариньш допустил, что в дальнейшем латвийцам, возможно, предстоит носить маски, например, в общественном транспорте.
"Если в салоне общественного транспорта есть один заболевший человек, он чихнул или кашлянул, то маска защитит от него других. Если все будут в масках, таким образом люди защитят остальных от себя", - сказал премьер.
Стоит отметить, что в среду состоится встреча премьер-министров стран Балтии в удаленном режиме. Кариньш во вторник сказал, что премьеры обсудят вопрос об открытии стран Балтии для движения людей при условии, что будут сохранены известные ограничения, аналогичные во всех трех странах.
В свою очередь премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис во вторник заявил, что считает реальным вновь открыть границы Балтийских стран и Польши.
"Я вижу реальную возможность открытия Балтийского региона, плюс также есть вероятность, что Польская Республика также могла бы присоединиться", – сказал он.
По его словам, рассмотреть такую возможность позволяет схожая ситуация с коронавирусом во всех четырех странах.
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