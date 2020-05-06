Ср, 6.05.2020
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Премьер: возможно, в некоторых местах ношение масок после 12 мая стоит сделать обязательным

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что после 12 мая, скорее всего, принцип 2х2 будет смягчен, кроме того, он допустил, что в некоторых местах может стать обязательным требование носить маски для лица.

Премьер сказал, что, судя по всему, послабления ограничений после 12 мая [в этот день заканчивается нынешний режим ЧС - прим.ред], будут. 

Кариньш допустил, что в дальнейшем латвийцам, возможно, предстоит носить маски, например, в общественном транспорте.

"Если в салоне общественного транспорта есть один заболевший человек, он чихнул или кашлянул, то маска защитит от него других. Если все будут в масках, таким образом люди защитят остальных от себя", - сказал премьер. 

Стоит отметить, что в среду  состоится встреча премьер-министров стран Балтии в удаленном режиме. Кариньш во вторник сказал, что премьеры обсудят вопрос об открытии стран Балтии для движения людей при условии, что будут сохранены известные ограничения, аналогичные во всех трех странах. 

В свою очередь премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис во вторник заявил, что считает реальным вновь открыть границы Балтийских стран и Польши.

"Я вижу реальную возможность открытия Балтийского региона, плюс также есть вероятность, что Польская Республика также могла бы присоединиться", – сказал он.  

По его словам, рассмотреть такую возможность позволяет схожая ситуация с коронавирусом во всех четырех странах. 

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