SPKC опубликовал статистику самоубийств за первые три месяца 2020 года

По сравнению с предыдущими годами в марте количество самоубийств не выросло. В марте этого года было совершено 25 суицидов, в марте 2019 года - 24, в марте 2018 года - 21, в марте 2017 года - 25.

По данным SPKC, в первом квартале более половины смертей - 3899 из 6918 - были связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Злокачественные опухоли стали причиной смерти 1454 человек.

SPKC отмечает, что в первом квартале смертность не возросла ни в одной из групп основных причин.