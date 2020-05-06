В Кенгарагсе ночью пытались ограбить магазин

Представитель отдела по связям с общественностью Госполиции Криста Андерсоне в разговоре с RUS.TVNET сообщила, что вызов поступил в 23:30. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину 1989 года рождения, который выбил стекло и пробрался в магазин.

Он хотел украсть чипсы и коньяк - уже сложил все в корзинку для покупок, но его планы нарушили стражи порядка.

Ранее попадавший в поле зрения полиции мужчина задержан за порчу имущества.

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