В Кенгарагсе ночью пытались ограбить магазин

В сети Facebook появилось видео: в столичном микрорайоне Кенгарагс, у магазина Maxima рядом с конечной остановкой 15-го троллейбуса, минувшей ночью появилось очень много полиции. Жители предположили, что магазин ограбили. В разговоре с RUS.TVNET Госполиция подтвердила эту версию.
Представитель отдела по связям с общественностью Госполиции Криста Андерсоне в разговоре с RUS.TVNET сообщила, что вызов поступил в 23:30. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину 1989 года рождения, который выбил стекло и пробрался в магазин.
Он хотел украсть чипсы и коньяк - уже сложил все в корзинку для покупок, но его планы нарушили стражи порядка.
Ранее попадавший в поле зрения полиции мужчина задержан за порчу имущества.
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