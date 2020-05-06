На Туркменистан обрушилась разрушительная буря; власти молчат

Видео: Последствия бури в Туркменистане

Обнародованная информация свидетельствует, что на провинцию Лебап на востоке Туркменистана более недели назад обрушилась очень сильная буря, которая нанесла масштабные разрушения зданиям, автомобилям и инфраструктуре.

Базируемая в Праге организация по защите прав граждан Туркменистана указывает, что связалась с проживающей в Лебапе женщиной. Она утверждает, что два дня провела за решеткой с еще 29 людьми, которых обвиняли в отправке видео "за границу".

"Та же самая группа получила информацию, что службы безопасности по той же причине держали под стражей еще 19 женщин в столице Лебапа [Туркменабаде]. Они были освобождены 3 мая", - сообщает организация по защите прав людей Human Rights Watch (HRW).

Группа The Turkmen Initiative for Human Rights утверждает, что полиция тщательно следит, чтобы жители не снимали последствия прошедшей 27 апреля бури.

Достоверных новостей о том, стали ли жертвой стихии люди, нет. Источники RFE/RL утверждают, что знают минимум о 30 погибших, среди которых есть дети. В свою очередь портал Turkmen News со ссылкой на туркменского медика сообщил, что в столице регионе в результате бури погибли 300 человек.

Портал Turkmen News также сообщает, что на этой неделе на Туркменистан обрушились сильные ливни, которые затопили квартиры разрушенных бурей жилых домов.