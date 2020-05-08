Сердечно-сосудистые заболевания - предотвращение рисков и профилактика. Опыт Латвии и Японии

Латвия занимает одно из первых мест среди стран с высокими показателями смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, в Японии, в свою очередь, самые низкие показатели заболеваемости и количество смертельных случаев на 100 000 человек. Что именно делают японцы такого, что отличается от привычек жителей Латвии, чтобы достичь таких положительных статистических показателей?

Причины сердечно-сосудистых заболеваний

Неправильный образ жизни, который включает в себя неполноценное и нездоровое питание, малоподвижный образ жизни, курение, ожирение, высокое давление и уровень холестерина - все это словно зажженная горелка, которая в любой момент может вызвать серьезные проблемы с сердцем и сосудами. Неправильно полагать, что от проблем с сердечно-сосудистой системой страдают только люди пожилого возраста, все наоборот - инфаркт миокарда поражает в наше время и людей уже около 30 лет. Проблемы с сердечно-сосудистой системой появляются у молодых людей из-за регулярного стресса и большой ежедневной нагрузки. По правде, в этой проблеме большое значение имеет и социальное положение. Чем оно ниже, тем, к сожалению, риск заболеваний выше.

Сердечно сосудистые заболевания в Латвии и в мире

В Латвии сердечно-сосудистые заболевания являются самой частой причиной смертности. Мировая статистика также не очень воодушевляет - 17,3 миллиона смертельных случаев, связанных с сердечными заболеваниями, каждый год. (источник: https://spkc.gov.lv/)

Опыт японцев в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Опыт Японии для многих в мире стал примером, ведь уже в 2015 году там была введена "Национальная программа по проверке стресса", в рамках которой каждому работающему жителю ежегодно нужно проходить полную проверку здоровья.

Прохождение общей проверки дает врачу возможность вовремя заметить симптомы болезни на самом раннем этапе, например, утолщение стенок сосудов или зарождающиеся тромбы. Кроме того, врач может говорить с пациентами об их образе жизни, если он/она подвергает себя интенсивному стрессу, ведет нездоровый и малоподвижный образ жизни.

Число курильщиков в Японии также кардинально уменьшилось, потому что в стране повысили цены на сигареты, чему способствовало также увеличение потребительского налога с 5% до 8%. В дополнение к этому для ограничения курения в Японии установлены строгие правила относительно мест, разрешенных для курения.

Ко всему этому правительство Японии инвестирует в информативные рекламные компании, чтобы все больше жителей придерживались здорового образа жизни.

Комплексная проверка сердца и сосудов в целях профилактики

Профилактика, снижающая риск сердечно-сосудистых заболеваний, возможна, если заботиться о своем организме каждый день. Более здоровый образ жизни, отказ от курения и активный образ жизни - это только начало.

Каждый дополнительно может использовать также природные средства, чтобы укреплять свое здоровье. Профилактически хороший эффект могу дать природные вещества, в которых содержится монаколин К и натокиназа.

Экстракт монаколина К получают из пророщенного из красных дрожжей риса. В Китае и других странах Азии его используют уже тысячу лет как традиционное средство для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Главный бонус монокалина К заключается в его способности выравнивать и удерживать благоприятный уровень холестерина.

Натокиназа - это природный фермент, который получают из особых пророщенных соевых бобов. Этот фермент, попадая в кровоток, вызывает изменения в составе крови и в кровотоке, например, способен растворять образовавшиеся тромбы и другие образующиеся в сосудах закупорки. Натокиназа также понижает кровяное давление.

Риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями можно уменьшить и сами заболевания можно даже предотвратить. Изменение в образе жизни и профилактические меры могут защитить вас от болезни, таким образом продотвратив инвалидность или преждевременную смерть, которые несут с собой эти заболевания.