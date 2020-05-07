Собрано 10 тысяч подписей за отмену централизованных экзаменов

В период сбора подписей правительство уже успело утвердить подготовленные Министерством образования и науки (МОН) поправки, предусматривающие отмену государственных проверочных работ в 9-х классах и сокращение числа обязательных для сдачи централизованных экзаменов для учеников 12-х классов.

В качестве представителя инициативы на портале Manabalss.lv указан Нормунд Зилис.

Он утверждает, что в связи с чрезвычайным положением в стране, необходимо отменить централизованные экзамены для 9-х и 12-х классов, а не "переносить их каждую неделю, отодвигая даты на конец лета".

Автор инициативы подчеркивает, что проверку знаний, необходимых для поступления в высшие учебные заведения, могут провести сами вузы, а также можно принять во внимание годовые оценки учащихся по предметам.

"Так у всех будет ясность относительно происходящего, а не полное незнание и постоянно меняющиеся планы в зависимости от ситуации",

- заявляет Зилис, подчеркивая, что это также снизит нагрузку на преподавателей, ведь сейчас педагоги не могут уделять каждому ученику столько внимания, сколько требуется.

Зиле также подчеркивает, что в сложившихся обстоятельствах не у всех учеников есть одинаковая возможность готовиться к экзаменам, что в результате может повлиять на их оценки.

Как сообщалось, правительство утвердило подготовленные МОН поправки об отмене в этом году государственных проверочных работ для учащихся 9-х классов и сокращении количества обязательных централизованных экзаменов для учащихся 12-х классов.

Государственные проверочные работы в 9-х классах в этом году не состоятся, за исключением централизованного экзамена по латышскому языку для учащихся школ нацменьшинств. Этот экзамен школьники смогут сдавать по желанию.

Поправки предусматривают проведение централизованных экзаменов в 12-х классах в период со 2 июня по 30 июля.

Обязательными будут один экзамен по иностранному языку, письменный экзамен по латышскому языку и письменный экзамен по математике. По желанию школьники смогут сдать экзамен и по предмету на выбор.

В случае, если 12 мая чрезвычайное положение не будет отменено, будет рассмотрен перенос экзаменов на тот же срок, на который будет продлено чрезвычайное положение. Если провести экзамены в июле будет невозможно, будет рассматриваться вопрос об окончании школы со средними оценками.