Чт, 7.05.2020
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Преступники ограбили и избили мужчину до смерти. Их добычей стали 24 евро

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ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Прокуратура Даугавпилса передала в суд дело об ограблении с применением насилия, которое закончилось смертью пострадавшего. 

Согласно материалам дела, 23 сентября 2018 года двое обвиняемых поджидали пострадавшего у его дома в Даугавпилсском крае - хотели взять денег. Мужчины договорились напасть - когда их жертва пришла, они нанесли удар и забрали 24 евро. 

На следующий день злоумышленники вернулись, вломились в дом пострадавшего и снова потребовали денег. Несколько раз ударили по голове и телу, взяли предметов на общую сумму 190 евро и покинули место преступления. Из-за полученных травм мужчина через несколько недель скончался. 

Преступников обвиняют по двум частям 176-й статьи Уголовного закона. Дело передано в Даугавпилсский суд. 

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