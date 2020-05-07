Преступники ограбили и избили мужчину до смерти. Их добычей стали 24 евро

Согласно материалам дела, 23 сентября 2018 года двое обвиняемых поджидали пострадавшего у его дома в Даугавпилсском крае - хотели взять денег. Мужчины договорились напасть - когда их жертва пришла, они нанесли удар и забрали 24 евро.

На следующий день злоумышленники вернулись, вломились в дом пострадавшего и снова потребовали денег. Несколько раз ударили по голове и телу, взяли предметов на общую сумму 190 евро и покинули место преступления. Из-за полученных травм мужчина через несколько недель скончался.

Преступников обвиняют по двум частям 176-й статьи Уголовного закона. Дело передано в Даугавпилсский суд.