После 12 мая будут разрешены туристические услуги для поездок по странам Балтии - Латвии, Литве и Эстонии, постановило в четверг правительство.
Из прежнего распоряжения правительства вычеркнут пункт об "отмене в пределах возможностей рабочих командировок и поездок в иностранные государства".
Следовательно, такие поездки будут разрешены.
Как сообщалось, с 15 мая страны Балтии откроют внутренние границы для свободного перемещения жителей.
Режим ЧС в Латвии продлен до 9 июня с рядом послаблений существующих ограничений. Например, разрешены частные, общественные и спортивные мероприятия с участием до 25 человек, спортивные тренировки, торговые центры будут работать по выходным дням.
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