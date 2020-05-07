Разрешены туристические услуги для поездок по странам Балтии

Из прежнего распоряжения правительства вычеркнут пункт об "отмене в пределах возможностей рабочих командировок и поездок в иностранные государства".

Следовательно, такие поездки будут разрешены.

Как сообщалось, с 15 мая страны Балтии откроют внутренние границы для свободного перемещения жителей.

Режим ЧС в Латвии продлен до 9 июня с рядом послаблений существующих ограничений. Например, разрешены частные, общественные и спортивные мероприятия с участием до 25 человек, спортивные тренировки, торговые центры будут работать по выходным дням.