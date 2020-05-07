Чт, 7.05.2020
После того как страны Балтии восстановят свободное передвижение между собой, в будущем к этому пространству могли бы присоединиться Польша и Финляндия. Эгил Левитс, президент Латвии
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Разрешены туристические услуги для поездок по странам Балтии

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ФОТО: EPA/LETA

После 12 мая будут разрешены туристические услуги для поездок по странам Балтии - Латвии, Литве и Эстонии, постановило в четверг правительство. 

Из прежнего распоряжения правительства вычеркнут пункт об "отмене в пределах возможностей рабочих командировок и поездок в иностранные государства".

Следовательно, такие поездки будут разрешены.

Как сообщалось, с 15 мая страны Балтии откроют внутренние границы для свободного перемещения жителей. 

Режим ЧС в Латвии продлен до 9 июня с рядом послаблений существующих ограничений. Например, разрешены частные, общественные и спортивные мероприятия с участием до 25 человек, спортивные тренировки, торговые центры будут работать по выходным дням. 

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