Пт, 8.05.2020
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Москва ужесточает необъявленный карантин. А Минск репетирует парад Победы

Репетиция парада в Минске

ФОТО: TATYANA ZENKOVICH / EPA

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске: 

  • Мэр Москвы заявил о 300 тысячах инфицированных коронавирусом только в столице. Почему официальная статистика не совпала с данными Сергея Собянина?
  • Летальность от коронавируса в России ниже, чем в других странах. Западные СМИ называют эти показатели странными. А врачи в регионах говорят, что цифры занижены. Почему умершие от коронавируса официально погибают от других болезней?
  • Минск репетирует парад Победы. ВОЗ критикует это решение и ожидает роста числа заболевших после 9 мая. Студентам в Беларуси предлагают деньги за участие в праздничных мероприятиях. 
  • Грузия открывает курортный сезон: Тбилиси объявил, что открывает границы с 1 июля и ждет иностранных туристов. Страна откроет черноморские пляжи, но отдыхающих обяжут соблюдать дистанцию.

В Москве ужесточают необъявленный карантин  

В связи с ростом числа заболевших Москва вводит новые правила. Так называемый режим самоизоляции продлен до 31 мая. Мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил, что реальное число заболевших больше -  порядка 300 тысяч, то есть около 2% москвичей. По официальным данным, коронавирус диагностирован у 92 676 жителей мегаполиса. 

В Москве по-прежнему для передвижения по городу нужны электронные пропуска.

С 12 мая Москва вводит новое правило - обязательно нужно носить перчатки и маски в общественном транспорте. С этого же дня начнут работать многие промышленные предприятия. 

Минск репетирует парад. Студентов на него зовут за деньги и поблажки на сессии 

В Минске идет репетиция парада Победы - устанавливают трибуны, готовят праздничный салют.

Каждый день в Беларуси число заболевших Covid-19 увеличивается на 1000 человек, в общей сложности в стране заразились более 20 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения считает, что после мероприятий 9 мая число заболевших может вырасти в несколько раз. 

"Никого насильно на парад тащить не надо, желающих и так достаточно", - сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

После этого студентам вузов начали предлагать деньги за участие в параде, а также обещают поблажки в учебе. 

Политолог Александр Класковский говорит, что Лукашенко, который правит страной уже четверть века и, по сути, имеет царские полномочия, потерял связь с реальностью и, не отменяя парад, хочет переиграть российского коллегу Владимира Путина.

"Наконец-то он утер нос Путину и может показать превосходство", - говорит политолог. 

Видео: ГЛАВНОЕ | 07.05.20

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