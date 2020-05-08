Конечно, все уже успели обсудить новость про потерявшийся военный дрон. Управление над беспилотником было потеряно, к его поискам подключили армию, но найти беглеца так и не удалось. Нет, шутки про то, что даже дроны бегут из Латвии не будет.

Вот оно – восстание машин и опасность искусственного интеллекта – мы просто уверены, что дрон, как и мы, устал от изоляции и с криками "ариведерчи!" махнул на Ибицу. А если серьёзно, то, уважаемые хозяева дрона, думаем, что он скоро отыщется... на ss.lv.

Кстати, вы знали, что в Канаде и Австралии есть пластиковые деньги? Говорят, что это очень им помогало в борьбе с пандемией – ведь эти деньги можно помыть. Известный факт из мира маркетинга – если что-то можно почистить, то у этого обязательно должно быть своё чистящее средство! Мы уже представляем эту рекламу – встречаются два бизнесмена: "Петр Иванович, какие чистые у вас деньги! Это новые? – Нет, что вы! Просто я отмываю их прекрасным средством – "Офшорная свежесть".

Вчера вот стало известно, что в стране будут продлевать ЧС. К тому же добавится правило об обязательном ношении масок в транспорте.

На самом деле удобно – вышел покататься на 3 автобусе, встретил сына маминой подруги, а он тебя в масочке и не узнал.

И не придется выслушивать его историю успеха "Я стал миллионером в 22! Я покупаю фисташки без акции!".

Есть и реально хорошие новости! Частый герой наших постов – Илон Маск – на этой неделе в 7-ой раз стал отцом! А знаете, как назвали малыша? X Æ A-12. Да, серьёзно - Маск X Æ A-12 Илонович. Мы понятия не имеем, как это читается, так что даже не будем пытаться написать транскрипцию. Похоже, что после шестого ребенка фантазия на имена закончилась и счастливый отец при регистрации новорожденного решил просто упасть лицом на клавиатуру. А представляете, если бы младенец появился на свет в Латвии? Это же еще и "S" в конец надо добавить. X Æ A-12 s – не имя, а новая модель айфона!

Ну, а для нас эта неделя тоже была праздничной, ведь вчера нашему любимому Балтикомушке исполнился 21 год! И мы пишем "любимому" не потому, что нас читает начальство. Мы, отдел маркетинга и искренности Balticom, и правда счастливы быть частью этой большой семьи. Желаем тебе, Балтикомушка, процветания. Кто знает, может через год тоже сможешь фисташки без акции брать.

Готовы принимать ваши поздравления!

*Яркий обзор событий недели представляет отдел маркетинга и искренности Balticom. Хотите высказаться? Пишите!