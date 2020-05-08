Лиепайчане, утопившие щенят, отправятся под суд

По факту было возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными, в рамках которого полиция установила возможных виновных - мужчину и женщину.

В ходе следствия выяснилось, что у собаки, которая принадлежала женщине, родились щенки. Женщина решила избавиться от трех из них. Она попросила своего знакомого утопить собак.

Экспертиза установила, что щенки долго ничего не ели, но причиной смерти стало именно утопление.

Щенков топили в унитазе. После этого трупы сложили в пакет и отнесли к магазину. Трупы щенков нашла дворник - женщина сообщила от этом полиции, которая выражает благодарность всем неравнодушным людям, указавшим на возможных виновников.

На время расследования к мужчине и женщине применена мера пресечения, не связанная с арестом. Оба являются лиепайчанами и не имеют судимостей. Согласно 2-й части 20- статьи Уголовного закона, женщина является организатором преступления.

Наказание этим людям вынесет суд.