В следственных изоляторах Киева появились платные камеры

"Первым справился Киевский СИЗО - заработали четыре камеры: одна двухместная, одна трехместная и две четырехместные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже", - цитирует главу Минюста Украины "Интерфакс".

Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тысячи гривен (примерно 68 евро) в сутки, 8 тысяч (около 274 евро) за неделю и 12 тысяч (примерно 411 евро) в месяц, сообщил Малюська.

"Полученные средства будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями", - сообщил он. По его словам, платные камеры сделаны для того, чтобы искоренить коррупцию и получить дополнительное финансирование для следственных изоляторов.

В то же время Малюська подчеркнул, что это никакие не "VIP-камеры".

"Мы предоставляем возможность пользоваться большей, чем обычно площадью камер, а также базовым оборудованием вроде холодильника, телевизора или столовых приборов. Ну, и ремонт не столетней давности, как это часто случается в наших следственных изоляторах", - сказал он.