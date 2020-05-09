Отрицательный тест на Covid-19 и странные симптомы: спасла лишь интуиция

"Внутреннее чутье подсказало мне, что все очень плохо, - вспоминает Ульви середину марта, когда болезнь началась. - Первые симптомы проявились на выходных и в понедельник, 16 марта. Мы с мужем добровольно сели на карантин, хотя точно не знали, что происходит".

В Эстонии на тот момент уже действовало чрезвычайное положение, но являлись ли головная боль, боль в мышцах и высокая температура признаками коронавируса или другого весенне-зимнего вируса, Ульви не знала. "Коронавирус не подозревали, поскольку я не контактировала с зараженными, - рассказывает она. - Но интуиция приказала оставаться на карантине, и я очень счастлива, что приняла такое решение".

Долгий путь до диагноза

Вероятно, многие должны быть благодарны ей за это решение, поскольку с 16 марта, когда Ульви с мужем заперлись дома, до момента сдачи первого анализа на коронавирус, прошло десять дней.

В худшем случае за эти дни они могли бы нечаянно распространить вирус.

У мужа Ульви симптомы появились на несколько дней позже.

В самом начале кризиса попасть на тестирование было очень трудно, но поскольку Ульви принадлежит к группе риска, пара смогла сдать пробы 26 марта.

Ответ был отрицательным. Они почувствовали облегчение, но температура росла и появился сильный кашель.

Я не чувствовала вкуса, пропало обоняние. Совсем не ощущала запахов, что стало очень своеобразным опытом. Полностью обоняние до сих пор не восстановилось, рассказывает Ульви Тамм.

"После теста семейный врач сказал, что что-то должно же быть, - вспоминает Ульви. - Температура подскочила до 38,5, сдали на анализ кровь, пробы на А-грипп, чтобы выяснить, почему температура такая высокая и самочувствие такое ужасное". Тем временем состояние здоровья становилось все хуже.

Температура и потеря обоняния

"Поскольку температура поднялась у обоих, семейный врач выписал антибиотики, - продолжает рассказ Ульви. - Самочувствие улучшилось, но в то же время три дня температура не опускалась ниже 38".

В итоге температура даже поднялась до 40 градусов и в конце марта Ульви заболела односторонним воспалением легких, что вызвало проблемы с дыханием.

Будто этого было мало, появились еще два симптома. "Приготовила мужу еду, а он говорит, что я ее пересолила, - рассказывает Ульви. - Попробовала и поняла, что вообще не чувствую вкуса. Потом и обоняние пропало, а полностью не восстановилось до сих пор".

То, что виновником был коронавирус, семья узнала 8 апреля после получения результатов второго теста. Тест был положительным как у самой Ульви, так и у ее мужа.

Следовательно, первый тест был ложноотрицательным, что, как подтвердили медики, иногда происходит.