Отрицательный тест на Covid-19 и странные симптомы: спасла лишь интуиция

Когда 49-летняя жительница Эстонии Ульви Тамм почувствовала, как под кожей будто что-то двигается, а кровеносные сосуды стали ощущаться физически, в ее голове зазвучал тревожный звоночек: что-то не в порядке. Чутье не подвело: со второй попытки ей диагностировали коронавирус, полностью оправиться от которого она пытается уже почти два месяца, пишет Rus.Postimees.
"Внутреннее чутье подсказало мне, что все очень плохо, - вспоминает Ульви середину марта, когда болезнь началась. - Первые симптомы проявились на выходных и в понедельник, 16 марта. Мы с мужем добровольно сели на карантин, хотя точно не знали, что происходит".
В Эстонии на тот момент уже действовало чрезвычайное положение, но являлись ли головная боль, боль в мышцах и высокая температура признаками коронавируса или другого весенне-зимнего вируса, Ульви не знала. "Коронавирус не подозревали, поскольку я не контактировала с зараженными, - рассказывает она. - Но интуиция приказала оставаться на карантине, и я очень счастлива, что приняла такое решение".
Долгий путь до диагноза
Вероятно, многие должны быть благодарны ей за это решение, поскольку с 16 марта, когда Ульви с мужем заперлись дома, до момента сдачи первого анализа на коронавирус, прошло десять дней.
В худшем случае за эти дни они могли бы нечаянно распространить вирус.
У мужа Ульви симптомы появились на несколько дней позже.
В самом начале кризиса попасть на тестирование было очень трудно, но поскольку Ульви принадлежит к группе риска, пара смогла сдать пробы 26 марта.
Ответ был отрицательным. Они почувствовали облегчение, но температура росла и появился сильный кашель.
Я не чувствовала вкуса, пропало обоняние. Совсем не ощущала запахов, что стало очень своеобразным опытом. Полностью обоняние до сих пор не восстановилось, рассказывает Ульви Тамм.
"После теста семейный врач сказал, что что-то должно же быть, - вспоминает Ульви. - Температура подскочила до 38,5, сдали на анализ кровь, пробы на А-грипп, чтобы выяснить, почему температура такая высокая и самочувствие такое ужасное". Тем временем состояние здоровья становилось все хуже.
Температура и потеря обоняния
"Поскольку температура поднялась у обоих, семейный врач выписал антибиотики, - продолжает рассказ Ульви. - Самочувствие улучшилось, но в то же время три дня температура не опускалась ниже 38".
В итоге температура даже поднялась до 40 градусов и в конце марта Ульви заболела односторонним воспалением легких, что вызвало проблемы с дыханием.
Будто этого было мало, появились еще два симптома. "Приготовила мужу еду, а он говорит, что я ее пересолила, - рассказывает Ульви. - Попробовала и поняла, что вообще не чувствую вкуса. Потом и обоняние пропало, а полностью не восстановилось до сих пор".
То, что виновником был коронавирус, семья узнала 8 апреля после получения результатов второго теста. Тест был положительным как у самой Ульви, так и у ее мужа.
Следовательно, первый тест был ложноотрицательным, что, как подтвердили медики, иногда происходит.
"Все эти дни мы не выходили на улицу, никого к себе не пускали, сумки с продуктами для нас оставляли на лестнице, - вспоминает Ульви Тамм. - В эти дни мы не могли заразиться вирусом".
Изнурительная усталость
После болезнь стала отступать, и 16 апреля семейный врач уже смог закрыть больничный лист Ульви. Но последствия вируса дают о себе знать до сих пор.
"Усталость. Невероятная усталость, - говорит Ульви. - Сил стало меньше вполовину. Если раньше я через двор от сарая до дома, а это метров 50-60, спокойно проходила с двумя корзинами, то сейчас с одной корзиной еле иду и посередине двора отдыхаю".
Страха перед смертью у нее нет. Самыми тяжелыми мгновениями, по ее словам, были те, когда с температурой в 40 градусов приходилось долго ждать действия жаропонижающего. В голове пробегала мысль вызвать скорую помощь, но, к счастью, все наладилось и госпитализация не потребовалась.
Ульви кажется невероятным, что она заразилась коронавирусом. От кого и где - вопросы, ответы на которые, вероятно, так и не удастся найти.
Но она посчитала своим долгом позвонить знакомым и рассказать, что с ними произошло и почему так важно даже сейчас, когда кривая заражения в Эстонии опускается вниз, все-таки свести общение до минимума.
"Люди устали и хотят быть с близкими. Я тоже очень люблю обниматься, но мы не должны сейчас расслабляться, - говорит она. - Мы должны поддерживать самодисциплину: мыть руки, держать дистанцию, в помещениях носить маски, избегать компаний".
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