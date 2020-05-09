Что мешало 30 лет привести в порядок Центральный рынок?

Рынок отражает внутреннюю ситуацию в каждой стране, отмечает эксперт по маркетингу и торговле, ассоциированный профессор Высшей школы бизнеса Turība Ивета Лининя.
Она поясняет, что с продуманной стратегией маркетинга и развития рынок может стать очень популярным туристическим объектом и источником прибыли, но, к сожалению, в течение 30 лет этот важный для города и страны объект так и не был приведен в порядок.
Это заставляет думать, что в основе всего - нежелание приводить его в порядок.
Продукты, которые можно купить в любом магазине
В каждой стране рынок является одной из центральных достопримечательностей. Если вы хотите познакомиться со страной, отправляйтесь на рынок!
Руководствуясь этим принципом, в Латвии складывается довольно печальная ситуация: лишь в некоторых местах на рынке можно найти типичные для Латвии продукты или фермерские товары.
Вместо этого есть горы товаров китайского производства или те же товары, которые можно купить в любом супермаркете.
Ночнушки вместе с овощами и саженцами
Любой эксперт в сфере маркетинга знает важность размещения продукта. Retail is detail или "Розничная торговля - в деталях", то есть в размещении товара, обустройстве торговой точки итд.
При выходе из туннеля любого посетителя рынка встречают нижнее белье и ночнушки, хотя поблизости находится полупустой рынок промышленных товаров, где было бы более подходящее место для этого.
Кроме того, при покупке саженцев кто-то по соседству снова предлагает халат или постельное белье китайского производства. Не говоря уже о том, что такие товары могут продаваться в павильонах, которые являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Супермаркеты очень тщательно продумывают, как организовать и разместить определенные товары, а также на рынке есть отдельные павильоны для разных товаров. Желание заработать не должно быть больше, чем забота о посетителях, поэтому я бы рекомендовала придерживаться основных принципов продаж -
там, где мы продаем саженцы, мы продаем только саженцы, где мы продаем молоко, там только молоко.
Каких посетителей рынка мы хотим?
Чтобы рынок пережил изменения, необходимо четко определить: какую целевую аудиторию мы хотим? Такую, что ищет дешевые ночнушки, товары со скидкой, семьи с детьми или иностранных туристов? Ответы на эти вопросы позволят понять, где, как и какие товары или услуги следует предлагать.
На мой взгляд, главной аудиторией должны быть иностранные гости, что будет способствовать развитию города и экономики страны, а также - семьи с детьми. Рынок должен стать местом, куда отправляются семьи, чтобы провести свободное субботнее время и закупить свежие продукты латвийского производства.
Было бы желание решать
Для того, чтобы привести в порядок рынок и его окрестности, требуется участие нескольких сторон: самоуправления, ответственного министерства, а также экспертов в сфере туризма. Чтобы рынок стал достойным туристическим направлением, многое еще предстоит сделать.
Пока что кажется, что рынок - это инструмент заработка для определенной группы людей, которые делают все возможное, чтобы здесь ничего не менялось.
Возникает вопрос: почему в других странах и городах возможно привести рынок в порядок, а у нас - нет?
В качестве примера стоит привести продажу контрабандных товаров или продуктов, срок годности которых истек - искоренить их нелегко, но если было бы желание, это уже было бы сделано. Но я предполагаю, что от торговцев товарами китайского производства - больше прибыли, чем от латвийских вязальщиц.
Хочется спросить, неужели Латвийскому обществу охраны природы и памятников нечего сказать в этом контексте, потому что речь идет о всемирном наследии - объекте, который при умелом управлении может быть использован туристической индустрией в качестве привлекательного и интересного места назначения. Кроме того, его можно не только осмотреть, но и приобрести здесь товары, поддержав местных производителей.
Ответственность за нарушения
Конечно, рынок отличается от супермаркета, потому что здесь вы можете попробовать и потрогать товар, вы можете торговаться с продавцом, но и на рынке должен быть порядок. Как и в других торговых точках, о безопасности посетителей нужно заботиться.
Если супермаркеты упрекают в продолжении работы во время вируса, то возникает вопрос: кто несет ответственность за вопиющее несоблюдение мер безопасности на рынке? Кто несет ответственность за те торговые точки, где продаются некачественные товары или покупателей просто "обвешивают"?
Основные принципы маркетинга и торговли никто не отменял - они в силе как в магазинах, так и на рынке. И если супермаркеты по всему миру очень похожи и предлагают продукцию крупных мировых компаний, то именно рынок дает нам возможность быть уникальными, поддерживать местных производителей и привлекать посетителей со всего мира. Вопрос в том, как мы используем эту возможность.
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