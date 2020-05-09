Что мешало 30 лет привести в порядок Центральный рынок?

Она поясняет, что с продуманной стратегией маркетинга и развития рынок может стать очень популярным туристическим объектом и источником прибыли, но, к сожалению, в течение 30 лет этот важный для города и страны объект так и не был приведен в порядок.

Это заставляет думать, что в основе всего - нежелание приводить его в порядок.

Продукты, которые можно купить в любом магазине

В каждой стране рынок является одной из центральных достопримечательностей. Если вы хотите познакомиться со страной, отправляйтесь на рынок!

Руководствуясь этим принципом, в Латвии складывается довольно печальная ситуация: лишь в некоторых местах на рынке можно найти типичные для Латвии продукты или фермерские товары.

Вместо этого есть горы товаров китайского производства или те же товары, которые можно купить в любом супермаркете.

Ночнушки вместе с овощами и саженцами

Любой эксперт в сфере маркетинга знает важность размещения продукта. Retail is detail или "Розничная торговля - в деталях", то есть в размещении товара, обустройстве торговой точки итд.

При выходе из туннеля любого посетителя рынка встречают нижнее белье и ночнушки, хотя поблизости находится полупустой рынок промышленных товаров, где было бы более подходящее место для этого.

Кроме того, при покупке саженцев кто-то по соседству снова предлагает халат или постельное белье китайского производства. Не говоря уже о том, что такие товары могут продаваться в павильонах, которые являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Супермаркеты очень тщательно продумывают, как организовать и разместить определенные товары, а также на рынке есть отдельные павильоны для разных товаров. Желание заработать не должно быть больше, чем забота о посетителях, поэтому я бы рекомендовала придерживаться основных принципов продаж -

там, где мы продаем саженцы, мы продаем только саженцы, где мы продаем молоко, там только молоко.

Каких посетителей рынка мы хотим?

Чтобы рынок пережил изменения, необходимо четко определить: какую целевую аудиторию мы хотим? Такую, что ищет дешевые ночнушки, товары со скидкой, семьи с детьми или иностранных туристов? Ответы на эти вопросы позволят понять, где, как и какие товары или услуги следует предлагать.

На мой взгляд, главной аудиторией должны быть иностранные гости, что будет способствовать развитию города и экономики страны, а также - семьи с детьми. Рынок должен стать местом, куда отправляются семьи, чтобы провести свободное субботнее время и закупить свежие продукты латвийского производства.

Было бы желание решать

Для того, чтобы привести в порядок рынок и его окрестности, требуется участие нескольких сторон: самоуправления, ответственного министерства, а также экспертов в сфере туризма. Чтобы рынок стал достойным туристическим направлением, многое еще предстоит сделать.