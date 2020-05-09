"Не надо быть стареющей русалкой!" Агнесе Зелтиня попрощалась с длинными локонами

Актриса, дизайнер украшений, создательница бренда Soulstones Агнесе Зелтиня удивила своим новым образом - она рассталась с визитной карточкой своей внешности - длинными светлыми локонами. И, похоже, совсем не грустит по этому поводу.
"Вывела на прогулку свое новые, короткие волосы. Длинные волосы - это супер, многие из вас скажут, что это женственно, и это на самом деле так. Вы все в большинстве своем голосуете ЗА длинные волосы. Однако после 14 лет укладок, локонов, наращивания туда-сюда, покраски, гофрирования и приподнятия, я теперь справляюсь с ними за три минуты, что сейчас очень важно", - честно написала Зелтиня в социальной сети Instagram.
Агнесе поблагодарила свою подругу, певицу Лику Руллу за то, что она замотивировала ее словами:
"В нашем с Тобой - то возрасте нужна стрижка. Не надо быть стареющей русалкой".
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