Профессор математики о Covid-19: нет оснований считать, что все уже позади

Амбайнис отмечает, что число новых случаев Covid-19 колеблется изо дня в день, и причины этого могут быть разными.

"Причины могут быть такие: от раскрытия большой группы заболевших в один день и до того, что в рабочие дни анализы сдает больше людей, чем в выходные. Статистика такие случаи может выравнивать, усреднить число случаев заболевания, например, в разрезе недели", - указывает математик.

Он рассмотрел среднее число случаев в неделю, и в результате подсчетов вырисовались три этапа.

На первом этапе - с 25 по 30 марта - виден "экспоненциальный прирост, который удалось удержать при сравнительно низких числах, избежать сценария, схожего с Италией или Нью-Йорком".

Андрис Амбайнис ФОТО: Edijs Pālens/LETA

"Многие из этих людей заразились за границей, и прирост новых случаев заболевания в Латвии в большей степени был обусловлен быстрорастущей возможностью заразиться во время пребывания за пределами Латвии", - полагает ученый.

На втором этапе - с 25-30 марта примерно до 10 апреля - "заболеваемость сократилась, но происходило это медленнее, чем рост". Подобная ситуация была и в Италии, указывает Амбайнис.

Начиная с 10 апреля Латвия пребывает в третьем этапе, когда "число новых случаев начинает колебаться, иногда растет, иногда сокращается. Может быть, в общем немного сокращается, может быть - нет. Цифры не особенно большие (около 10 новых случаев в день), но нет ощущения, что они существенно сокращаются", - пишет математик.

По его мнению, в "повседневной жизни чувствуется, что общество начинает расслабляться".

"Люди, которые не работают удаленно, говорят, что после 17 часов дорожное движение становится более интенсивным. Некоторые подумывают о "небольшом" мероприятии по случаю дня рождения ребенка. Слышны радостные заявления, что жизнь сейчас вернется в нормальное русло", - пишет Амбайнис.

"Но на самом деле ситуация очень хрупкая", - считает математик.

Распространение эпидемии показывает число R0 - среднее число людей, которых заражает один инфицированный.

"Если нет никаких ограничений, то с Covid-19 это число между 2,4 и 5,7. Если сократить контакты между людьми, то показатель R0 уменьшится", - говорит математик.

​О том, какое же это число в Латвии, нет публично доступной информации, продолжает Амбайнис. Он отмечает, что для вычисления R0 нужны эпидемиологические знания более высокого уровня, чем есть у него. Если судить по графику после 10 апреля, то R0 может быть около 1, именно поэтому ситуация столь хрупкая.

"R0 может вырасти потому, что какие-то ограничения отменены, и потому, что общество расслабляется и начинает меньше следить за всем", - указывает математик.

Как только RО становится больше единицы, болезнь начинает снова распространяться.

Даже R0 в размере 1,2 означает, что в месяц число новых случаев увеличивается в два раза.

Математик предлагает простой расчет, который показывает, что "если с момента заражения до того, как человек заразит другого, проходит шесть дней, значит - число зараженных за это время вырастает в 1,2 раза. В месяце 5*6=30 дней, и в это время число заболевших вырастает в 1,2*1,2*1,2*1,2*1,2=2,48 раза.

"Здесь важно то, что вирусу для того, чтобы стать опасным для общества, не нужно возвращаться к своей полной мощности распространения. Эпидемиологи полагают, что у обычного гриппа R0 около 1,3 - мы знаем, что грипп распространяется очень быстро", - рассуждает математик.

Амбайнис призывает людей серьезно воспринимать предупреждения, в том числе и осенью.

"Вычислительный здравый смысл мне подсказывает, что вирус, распространенность которого в течение месяца вырастает в 100-1000 раз, остановить непросто. Для этого может потребоваться существенно изменить наши привычки на продолжительное время"

Математик отметил, что сейчас люди полны оптимизма, им кажется, что худшее позади. Но если посмотреть на все это с точки зрения математики, до эпидемии, которая идет в массы, осталось меньше, чем кажется.