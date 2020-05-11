Рижский зоопарк: как жить, когда наступит осень - неизвестно

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" - программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.
Зоопарк в Риге открыли еще в 1912-м, за сто с лишним лет только Первая мировая война сумела надолго парализовать его работу. А еще и режим чрезвычайной ситуации 2020 года - зоопарк закрыт уже второй месяц, и когда откроется – неизвестно.
Животные отдыхают от людей, люди, сидя дома, скучают по животным.
Сотрудник Рижского зоопарка Марис Лиелканлс говорит, что так как сейчас животные не видят человека, то немного отвыкают от него.
"Единственные, на кого они могут посмотреть и с кем пообщаться – это наши работники", - говорит Лиелкалнс.
Видео: Балтия №32
Но для людей зоопарк на карантине – это прежде всего время убытков. Здесь закрыты кафе и торговые точки. Кассы не работают – кассиры, чтобы не терять время зря, помогают убирать территорию. Семейный входной билет сюда стоит 20 евро, несложно подсчитать - сколько денег зоопарк теряет каждый день.
"Наш бюджет состоит из дотаций Рижской думы, государства и наших доходов. Наши доходы составляют где-то половину нашего бюджета. Как вы знаете, апрель-май - это время, когда приходит очень много посетителей, школьники, семьи, а в этом время, как вы видите, зоопарк совсем пустой. Это значит, что денег, которые мы могли бы заработать, пока что нет", - рассказал Лиелкалнс.
По словам Лиелкалнса, сейчас Рижский зоопарк уже проедает бюджет будущей осени. Как жить, когда осень наступит, неизвестно. Хоть и заранее ясно: животных в главном зоопарке страны без еды никто не оставит, а значит, латвийским властям придется доплачивать ему за вынужденный простой.
А вот соседняя Литва, устав от карантина, уже вводит послабления. Просидев два месяца взаперти, на днях первых посетителей, наконец, принял зоопарк в Каунасе.
Редкое для этой весны явление – люди в городе!
"Люди очень соскучились. Особенно те, кто живет в квартирах. Прогулки стали настоящей роскошью. Детские площадки ограничены стоп-лентами, играть негде. Так что все были очень рады, особенно дети. Но мы внимательно смотрим за соблюдением правил. Везде предупреждающие таблички, мы просим людей не скапливаться в группах", - говорит Ангеле Гребляускиене, сотрудница зоопарка в Каунасе.
Три раза в день в зоопарке проводят дезинфекцию поверхностей - поручней, ограничительных барьеров, с которыми контактируют посетители.
Больше всего тут рады тому, что коронавирусом не заразились ни сотрудники зоопарка, ни животные.
"Животные могут заразиться, нужно вести себя чрезвычайно осторожно. В первую очередь нам, тем, кто присматривает за животными. Если появляются симптомы, мы чихаем или кашляем, то нужно насторожиться. Мы, работая с животными, всегда в масках. В обычный сезон гриппа у нас были случаи, когда болели, например, обезьяны. Необычно выглядело. Человек, когда чихает, он прикрывается. А они сидят, чихают, не понимают, что происходит. Конечно, принимали лекарства, выздоравливали. Если у сотрудника насморк и он простыл, то уже не рекомендуется близкий контакт с животными. Так что этим коронавирусом животные тоже могут болеть. Но учёные и ветеринары утверждают, что от животных человеку он не передаётся", - рассказала Гребляускиене.
По словам работников зоопарка, есть животные, которые за время карантина успели соскучиться по зрителям.
Например, морской котик Кай, говорят здесь, любит, когда дети ему аплодируют. Но все-таки большинство зверей, те же тигры, львы и леопарды, так и жили бы себе без людей и их навязчивого внимания.
Что касается приютов, то в рижском "Улубеле" – более 500 собак и кошек.
Именно сюда привозят потерявшихся или бездомных животных из Риги и пригорода. Сюда же везут тех, кого забирают у хозяев в случае жестокого обращения. Муниципальные власти оплачивают лишь первые 14 дней пребывания животных в приюте. Затем - по закону - их разрешено усыплять. Но этот приют живет по принципу "no kill".
Животных здесь не убивают – им ищут дом.
"Начиная с 15 дня приют полностью зависит от благодарности людей, которые приходят и тратят свое время на волонтерский труд или помогают финансами. Потому что финансы - это основа основ. Как бы ни хотелось сказать - деньги в жизни не главное - но без денег никак", - говорит Илзе Джонсоне, директор приюта для животных Ulubele.
По ее словам, на дневное содержание одного животного, только на самое необходимое, уходит 2 евро. На всех – примерно тысяча евро в день. Вакцинировать, лечить, чипировать, стерилизовать собак и кошек – собирать на все это деньги и в спокойные времена было непросто, а сейчас - полная неопределенность.
"Кризис коснулся, конечно, и нас, к нам едет намного меньше волонтеров, особенно те, кто приезжали на общественном транспорте. Финансовые пожертвования тоже сократились, мы в конце марта в соцсетях объявили зов помощи, спасибо большое людям, очень многие откликнулись и помогли, и мы смогли покрыть долги клиникам, базам за продукты, за все это, но нас очень пугает - что будет впереди", - говорит Джонсоне.
"Балтия" - программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.
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