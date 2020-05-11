Рижский зоопарк: как жить, когда наступит осень - неизвестно

Зоопарк в Риге открыли еще в 1912-м, за сто с лишним лет только Первая мировая война сумела надолго парализовать его работу. А еще и режим чрезвычайной ситуации 2020 года - зоопарк закрыт уже второй месяц, и когда откроется – неизвестно.

Животные отдыхают от людей, люди, сидя дома, скучают по животным.

Сотрудник Рижского зоопарка Марис Лиелканлс говорит, что так как сейчас животные не видят человека, то немного отвыкают от него.

"Единственные, на кого они могут посмотреть и с кем пообщаться – это наши работники", - говорит Лиелкалнс.

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Но для людей зоопарк на карантине – это прежде всего время убытков. Здесь закрыты кафе и торговые точки. Кассы не работают – кассиры, чтобы не терять время зря, помогают убирать территорию. Семейный входной билет сюда стоит 20 евро, несложно подсчитать - сколько денег зоопарк теряет каждый день.

"Наш бюджет состоит из дотаций Рижской думы, государства и наших доходов. Наши доходы составляют где-то половину нашего бюджета. Как вы знаете, апрель-май - это время, когда приходит очень много посетителей, школьники, семьи, а в этом время, как вы видите, зоопарк совсем пустой. Это значит, что денег, которые мы могли бы заработать, пока что нет", - рассказал Лиелкалнс.

По словам Лиелкалнса, сейчас Рижский зоопарк уже проедает бюджет будущей осени. Как жить, когда осень наступит, неизвестно. Хоть и заранее ясно: животных в главном зоопарке страны без еды никто не оставит, а значит, латвийским властям придется доплачивать ему за вынужденный простой.

А вот соседняя Литва, устав от карантина, уже вводит послабления. Просидев два месяца взаперти, на днях первых посетителей, наконец, принял зоопарк в Каунасе.

Редкое для этой весны явление – люди в городе!

"Люди очень соскучились. Особенно те, кто живет в квартирах. Прогулки стали настоящей роскошью. Детские площадки ограничены стоп-лентами, играть негде. Так что все были очень рады, особенно дети. Но мы внимательно смотрим за соблюдением правил. Везде предупреждающие таблички, мы просим людей не скапливаться в группах", - говорит Ангеле Гребляускиене, сотрудница зоопарка в Каунасе.

Три раза в день в зоопарке проводят дезинфекцию поверхностей - поручней, ограничительных барьеров, с которыми контактируют посетители.

Больше всего тут рады тому, что коронавирусом не заразились ни сотрудники зоопарка, ни животные.