Декларация кандидата в мэры Риги Кирсиса: есть долги, нет накоплений

Согласно декларации должностного лица, которую Кирсис подал в Службу госдоходов, большую часть доходов Кирсис получил по дивидендам от ООО Fors Fortis, где ему принадлежат доли капитала стоимостью в 2845 евро.

Тем временем в декларации указано, что в 2019 года начался процесс ликвидации предприятия, перед которым состоялся раздел имущества предприятия и выплачены дивиденды от доходов, полученных в период с 2008 по 2011 год, еще до того, как он стал должностным лицом.

За работу на посту советника министра иностранных дел Кирсис получил 20 870 евро, за такой же труд в Министерстве экономики - 5893 евро.

На посту депутата Рижской думы Кирсис заработал 13 332, а еще получил 970 евро от штаба Земессардзе.

Кирсису принадлежит земельный участок в Гаркалнском крае, он пользуется квартирой в Риге и владеет долями капитала предприятия Štovītes на сумму 2276. Также у Кирсиса есть два автомобиля - Mercedes benz 420 1989 года выпуска и Subaru forester 2009 года.

У политика нет зарегистрированных накоплений, зато есть долговые обязательства в размере 127 тысяч евро.

Как уже сообщал RUS.TVNET, внеочередные выборы в Рижскую думу состоятся 29 августа.