Аудит RNP: к Siltumserviss Rīga почему-то не применяют штрафные санкции

Один из выводов аудита: по отношению к Siltumserviss Rīga наблюдается необъяснимое содействие, RNP долгое время не применял штрафные санкции за задержку введения автоматизированной системы в ряде домов.

Сумма, которую RNP не взыскало с Siltumserviss Rīga, может составлять порядка 700 тысяч евро.

Конкурс на обслуживание систем теплоснабжения в домах RNP объявило в 2016 году по рекомендации Госконтроля. До этого, на протяжении 20 лет, услугу предоставляло частично принадлежащее столичному самоуправлению предприятие Rīgas siltums.

И оно не выиграло конкурс новый конкурс.

Предприятие сообщило, что уволит огромное количество сотрудников и обратится в суд против Бюро по надзору за закупками и RNP. Административный районный суд иск отклонил, но Rīgas siltums пошло дальше - обратилось с кассационной жалобой в Сенат Верховного суда. Дата рассмотрения иска еще не назначена.

Член правления Rīgas siltums Угис Осис рассказал, что в результате решения RNP предприятию пришлось уволить 166 сотрудников и провести ряд реформ. В объявленном RNP конкурсе победило Siltumserviss Rīga, созданное из четырех компания - Adapteris, Alpex, LEP Energy и SB. Договор заключен в сентябре 2017 года сроком на пять лет.

Он может истечь и быстрее: как только будет освоена сумма в размере 29 млн евро (с НДС).

В прошлом году Рижская дума поручила провести независимый аудит на всех предприятиях, доли капитала которых принадлежат столичному самоуправлению. RNP попросило аудиторов обратить внимание на крупных партнеров, среди которых было и Siltumserviss Rīga.

Аудит показал, что со стороны RNP не контролируется такой пункт договора как внедрение системы автоматического считывания.

Временный глава правления RNP Эрнест Саулитис в интервью de facto сказал, что по непонятным ему причинам, никто не применил штрафные санкции, хотя такая возможность была.

Юридический адрес Siltumserviss Rīga - на улице Маскавас, там же находится аварийная служба Adapteris, компании, которая является членом и общества Infra AB: эта компания в течение многих лет заключала с RNP многомиллионные договоры на аварийные работы или замену трубопроводов.

Владелец и руководитель Adapteris Тенгиз Адамянц упреки в том, что системы не установлены вовремя, отрицает. Но по мнению временного руководителя RNP Саулитиса, это Siltumserviss Rīga должно предоставлять доказательства, что все системы установлены вовремя.

Саулитис рассказал, что за контролем исполнения договора с Siltumserviss Rīga отвечали сотрудники, которые или уже не работают, или же отстранены и не вступают в контакт с предприятием.

Как известно, по уголовному делу об обслуживании лифтов недавно был странен директор Технического управления RNP Эдгар Акменс.