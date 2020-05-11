Аудит RNP: к Siltumserviss Rīga почему-то не применяют штрафные санкции

В последние несколько лет технической поддержкой отопительных систем в домах, которые обслуживает рижское муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), занимается компания Siltumserviss Rīga. Недавно в RNP прошел аудит, по результатам которого выяснилось, что к "новичку" у RNP уж очень дружелюбное отношение, сообщает программа Латвийского телевидения de facto.
Один из выводов аудита: по отношению к Siltumserviss Rīga наблюдается необъяснимое содействие, RNP долгое время не применял штрафные санкции за задержку введения автоматизированной системы в ряде домов.
Сумма, которую RNP не взыскало с Siltumserviss Rīga, может составлять порядка 700 тысяч евро.
Конкурс на обслуживание систем теплоснабжения в домах RNP объявило в 2016 году по рекомендации Госконтроля. До этого, на протяжении 20 лет, услугу предоставляло частично принадлежащее столичному самоуправлению предприятие Rīgas siltums.
И оно не выиграло конкурс новый конкурс.
Предприятие сообщило, что уволит огромное количество сотрудников и обратится в суд против Бюро по надзору за закупками и RNP. Административный районный суд иск отклонил, но Rīgas siltums пошло дальше - обратилось с кассационной жалобой в Сенат Верховного суда. Дата рассмотрения иска еще не назначена.
Член правления Rīgas siltums Угис Осис рассказал, что в результате решения RNP предприятию пришлось уволить 166 сотрудников и провести ряд реформ. В объявленном RNP конкурсе победило Siltumserviss Rīga, созданное из четырех компания - Adapteris, Alpex, LEP Energy и SB. Договор заключен в сентябре 2017 года сроком на пять лет.
Он может истечь и быстрее: как только будет освоена сумма в размере 29 млн евро (с НДС).
В прошлом году Рижская дума поручила провести независимый аудит на всех предприятиях, доли капитала которых принадлежат столичному самоуправлению. RNP попросило аудиторов обратить внимание на крупных партнеров, среди которых было и Siltumserviss Rīga.
Аудит показал, что со стороны RNP не контролируется такой пункт договора как внедрение системы автоматического считывания.
Временный глава правления RNP Эрнест Саулитис в интервью de facto сказал, что по непонятным ему причинам, никто не применил штрафные санкции, хотя такая возможность была.
Юридический адрес Siltumserviss Rīga - на улице Маскавас, там же находится аварийная служба Adapteris, компании, которая является членом и общества Infra AB: эта компания в течение многих лет заключала с RNP многомиллионные договоры на аварийные работы или замену трубопроводов.
Владелец и руководитель Adapteris Тенгиз Адамянц упреки в том, что системы не установлены вовремя, отрицает. Но по мнению временного руководителя RNP Саулитиса, это Siltumserviss Rīga должно предоставлять доказательства, что все системы установлены вовремя.
Саулитис рассказал, что за контролем исполнения договора с Siltumserviss Rīga отвечали сотрудники, которые или уже не работают, или же отстранены и не вступают в контакт с предприятием.
Как известно, по уголовному делу об обслуживании лифтов недавно был странен директор Технического управления RNP Эдгар Акменс.
В ходе аудита рассматривалась и связь Siltumserviss Rīga с RNP. Оказалось, что в документах на закупку руководителем строительных работ указан муж Норы Биркены, директора Финансового управления RNP. Сам Биркенс, сертифицированный руководитель строительных работ, говорит, что не разрабатывал этот проект и не был приглашен. О своем имени в документах он узнал недавно.
"Скорее всего, мое имя там потребовалось, чтобы покрыть техническое исполнение. Скорее всего, комиссия по закупкам не проверила подлинность документов и не проверила, есть ли у такого субподрядчика надежды на таких специалистов", - говорит Биркенс, которого эта ситуация весьма расстроила.
Член правления LEP Energy, предприятия в составе Siltumserviss Rīga, Александр попов говорит, что переговоры об участии Биркенса шли с компанией, в которой он работает. Но потом все изменилось, по причине достаточного количества руководителей строительных работ.
Попов в последние три года пожертвовал 3700 евро партии "Согласие", которая много лет была у власти в Риге. Говорит, что ни у него, ни у его родственников нет никаких связей с политиками.
Прямая связь RNP и Siltumserviss Rīga прослеживается через сотрудницу Юридического управления RNP Зане Скрускопу. До 2018 года она была юристом и прокуристом в компании SB, которая входит в состав Siltumserviss Rīga. Совладельцес и руководителем SB является ее отец, Андрис Скрускопс. По словам Зане Скрускопы, ее работа в RNP никак не связана с договорами с Siltumserviss Rīga. Впрочем, временный руководитель Саулитис это тоже подтвердил. На вопрос, почему ее приняли на работу, Саулитис сказал, что это было до него и он не может комментировать.
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