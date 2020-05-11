Прополис и укрепляющие иммунитет природные средства: в каких случаях применяют?

Рекомендациями делятся приглашенный эксперт BENU Aptieka, семейный врач Зане Зитмане и фармацевт Илзе Приеднице.

Как рассказывает семейный врач Зитмане, рост интереса и спрос на прополис можно объяснить тем, что сейчас люди ищут способы укрепления иммунитета, а прополис как раз является природным средством, укрепляющим иммунитет.

В научно-популярных статьях прополис характеризуется как антиоксидант, обладающий противовирусным действием.

В медицинских базах данных о противовирусных свойствах прополиса можно найти несколько научных отчетов, однако, чтобы судить о его эффективности, необходимы клинические исследования, подчеркивает врач.

Что такое прополис и в каких случаях его применяют?

Прополис – это натуральный растительный продукт, который пчелы производят из пыльцы и смол растений, обрабатывая его секретом своих желез. Он содержит флавоноиды, витамины, углеводы, минералы, микроэлементы и другие вещества, рассказывает семейный врач.

Прополис имеет широкое применение. Фармацевт Илзе Приедниеце поясняет, что из прополиса готовят средства как для наружного, так и внутреннего применения. Их используют при заболеваниях кожи, для обработки слизистой носа – как при насморке, так и в профилактических целях, а также при воспалении ротовой полости и горла.

Также прополис применяют при заболеваниях пищеварительного тракта, в проктологии, гинекологии, а также для укрепления иммунитета.

Однако для каждого заболевания нужно подобрать соответствующее средство, предварительно проконсультировавшись со специалистом.

Средства, содержащие прополис

Прополис используется для приготовления различных средств.Самые известные из них – спиртовой и масляный растворы прополиса. Для приготовления масляного раствора используют подсолнечное, оливковое или облепиховое масло. В продаже имеются также содержащие прополис сиропы, капсулы, сосательные таблетки, капли для носа, мази, свечки, аэрозоли и другие средства, рассказывает фармацевт.

В то же время семейный врач подчеркивает, что, приобретая средства с прополисом, нужно внимательно прочитать инструкцию и применять их в соответствии с указаниями.

Прополис: принимать осторожно

Зитмане подчеркивает, что с прополисом нужно быть очень внимательным, так как у некоторых он может вызывать аллергию, в том числе очень в тяжелой форме.

Поэтому нужно всегда помнить, что кремы и мази с прополисом для местного применения могут вызывать контактный аллергический кожный дерматит. Поэтому применение любого нового препарата нужно оценивать критически и начинать его прием осторожно и постепенно, после консультации со специалистом.

Укрепление иммунитета

Фармацевт Приедниеце заметила, что в прошлом месяце клиенты проявляли повышенный интерес также и к другим природным средствам, обладающим противовирусным действием. Например, к средствам по уходу за слизистой носа, содержащим экстракты лекарственных растений.

Семейный врач Зитмане подчеркивает, что самое главное для укрепления иммунитета – это здоровое, сбалансированное питание, потребление достаточного количества жидкости (воды), регулярный, качественный сон, забота о своем психоэмоциональном здоровье, прогулки на свежем воздухе, ежедневные занятия физкультурой – не менее 30 минут в день и прием витамина D в соответствующих дозах.

Будьте здоровы и заботьтесь о себе!