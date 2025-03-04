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В постели с яблочным уксусом

Перевод: rus.tvnet.lv
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Фото статьи
Фото: Shutterstock

В Латвии появился новый секс-символ. Он окутан легендами, обладает неповторимым, своеобразным ароматом, нежно убаюкивает и манит волнами, и что делает его особенно неотразимым, так это то, что этот чудесный "супермен" помогает людям худеть. Речь идет о привлекательном и неповторимом уксусе!

Если вы заметили необычный блеск в глазах другого человека или поймали его за тем, как он измеряет обхват своей талии, то можете быть уверены, что в жизнь этого человека вошел уксус. Это может вызвать у вас беспокойство и тревогу, даже ревность. Во время разговоров и споров могут быть даже брошены фразы "Твой уксус для тебя важнее, чем я!" или "Выбирай - или уксус, или я!".

Такая реакция абсолютно нормальна. Появление столь желанной фигуры в жизни человека может смутить близких и коллег по работе, однако последствия непредсказуемы.

Эффект снежного кома в семье и на рабочем месте может привести к следующей ситуации: вначале уксусофил один, через неделю уже трое, а через месяц весь офис...

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