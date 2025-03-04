В постели с яблочным уксусом

Если вы заметили необычный блеск в глазах другого человека или поймали его за тем, как он измеряет обхват своей талии, то можете быть уверены, что в жизнь этого человека вошел уксус. Это может вызвать у вас беспокойство и тревогу, даже ревность. Во время разговоров и споров могут быть даже брошены фразы "Твой уксус для тебя важнее, чем я!" или "Выбирай - или уксус, или я!".