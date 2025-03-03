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На "Оскаре" под сиденьем каждого гостя была спрятана коробка с закусками. Что в ней было?

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Коробка с закусками и запиской
Коробка с закусками и запиской Фото: Ekrānšāviņš

Прошедшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Американской киноакадемии, на которой анимационный фильм "Поток" режиссера Гинта Зилбалодиса получил первый в истории Латвии "Оскар". Ведущим церемонии был американский комик и актер Конан О'Брайен, который среди прочих сюрпризов приготовил сюрприз для гостей - под каждым сиденьем лежала коробка с закусками, в которой была спрятана и записка.

В коробке находились бутылка воды и брецель. В записке О'Брайен выразил надежду, что гости насладятся этой небольшой закуской, а также признал, что планировал положить в коробка и жевательную резинку, однако у Disney по этому поводу были возражения.

Как уже сообщалось, латвийский мультфильм "Поток" завоевал первую в истории нашей страны награду "Оскар", победив в категории "Лучший анимационный фильм". Главный триумфатор церемонии - "Анора".

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"Поток" в категории "Лучший анимационный фильм" конкурировал с мультфильмами "Головоломка 2", "Уоллес и Громит: Птичья месть", "Дикий робот" и "Мемуары улитки". "Дикий робот" считался главным претендентом на награду, но все-таки уступил латвийской картине, в которой все действие происходит без слов.

Также "Поток" был номинирован в категории "Лучший иностранный фильм", но в этой номинации победила бразильская картина "Я все еще здесь".

Получая награду, Зилбалодис поблагодарил свою семью, команду, кота и собаку и напомнил, что мы все находимся в одной лодке и должны преодолевать разногласия и работать вместе.

"Я надеюсь, что эта награда откроет двери для независимых анимационных режиссеров по всему миру. Латвийский фильм номинирован впервые, и это очень много для нас значит. Мы очень вдохновлены и надеемся скоро вернуться сюда", - сказал Зилбалодис.

Выступая перед журналистами сразу после получения награды, он сказал, что очень благодарен и очень хочет вернуться домой. "Я очень скучаю по Латвии и жду не дождусь, когда смогу снять свой следующий фильм", - отметил Зилбалодис.

Награду ему вручили актеры Голди Хоун и Эндрю Гарфилд.

Ведущий, Конан О'Брайен, отметил, что это первый "Оскар" в истории Латвии. "Эстония, теперь мяч на твоей стороне поля", - добавил он.

Поток" - первый латвийский фильм, номинированный на "Оскар" в двух категориях.

Первым латвийским фильмом, выдвинутым на "Оскар", был фильм Яниса Стрейча "Дитя человеческое" 1991 года, а вторым - фильм Айгара Граубы "Стражи Риги" 2009 года.

Лучшим фильмом этого года признана "Анора".

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Все лауреаты "Оскара-2025":

Лучший фильм - "Анора";

Лучший режиссер - Шон Бейкер ("Анора");

Лучший актер - Эдриан Броуди ("Бруталист");

Лучшая актриса - Майки Мэдисон ("Анора");

Лучший актер второго плана - Киран Калкин ("Настоящая боль");

Лучшая актриса второго плана - Зои Салдана ("Эмилия Перес");

Лучший анимационный фильм - "Поток";

Лучший иностранный фильм - "Я все еще здесь";

Лучший оригинальный сценарий - "Анора";

Лучший адаптированный сценарий - "Конклав";

Лучшая операторская работа - "Бруталист";

Лучшая музыка - "Бруталист";

Лучший монтаж - "Анора";

Лучшие визуальные эффекты - "Дюна: Часть вторая";

Лучший звук - "Дюна: Часть вторая";

Лучшая работа художника-постановщика - "Злая: Сказка о ведьме Запада";

Лучший дизайн костюмов - "Злая: Сказка о ведьме Запада";

Лучшая песня - El Mal - "Эмилия Перес";

Лучший грим и прически - "Субстанция";

Лучший документальный фильм - "Нет другой земли";

Лучший игровой короткометражный фильм - "Я не робот";

Лучший короткометражный анимационный фильм - "В тени кипариса";

Лучший короткометражный документальный фильм - "Единственная девушка в оркестре".


Галерея: Создатели "Потока" на премии "Оскар"

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