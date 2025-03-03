На "Оскаре" под сиденьем каждого гостя была спрятана коробка с закусками. Что в ней было?

Получая награду, Зилбалодис поблагодарил свою семью, команду, кота и собаку и напомнил, что мы все находимся в одной лодке и должны преодолевать разногласия и работать вместе.

"Я надеюсь, что эта награда откроет двери для независимых анимационных режиссеров по всему миру. Латвийский фильм номинирован впервые, и это очень много для нас значит. Мы очень вдохновлены и надеемся скоро вернуться сюда", - сказал Зилбалодис.

Выступая перед журналистами сразу после получения награды, он сказал, что очень благодарен и очень хочет вернуться домой. "Я очень скучаю по Латвии и жду не дождусь, когда смогу снять свой следующий фильм", - отметил Зилбалодис.

Награду ему вручили актеры Голди Хоун и Эндрю Гарфилд.

Ведущий, Конан О'Брайен, отметил, что это первый "Оскар" в истории Латвии. "Эстония, теперь мяч на твоей стороне поля", - добавил он.

Поток" - первый латвийский фильм, номинированный на "Оскар" в двух категориях.

Первым латвийским фильмом, выдвинутым на "Оскар", был фильм Яниса Стрейча "Дитя человеческое" 1991 года, а вторым - фильм Айгара Граубы "Стражи Риги" 2009 года.

Лучшим фильмом этого года признана "Анора".

Все лауреаты "Оскара-2025":

Лучший фильм - "Анора";

Лучший режиссер - Шон Бейкер ("Анора");

Лучший актер - Эдриан Броуди ("Бруталист");

Лучшая актриса - Майки Мэдисон ("Анора");

Лучший актер второго плана - Киран Калкин ("Настоящая боль");

Лучшая актриса второго плана - Зои Салдана ("Эмилия Перес");