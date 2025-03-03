Видео Как команда "Потока" под аплодисменты посетила бургерную

Напомним, после церемонии вручения премии "Золотой глобус", где он и его команда получили награду за лучший анимационный фильм, Зилбалодис опубликовал фотографию из похожего ресторана, где он лакомится бургерами.

Как уже сообщалось, латвийский мультфильм "Поток" завоевал первую в истории нашей страны награду "Оскар", победив в категории "Лучший анимационный фильм". Главный триумфатор церемонии - "Анора".

Получая награду, Зилбалодис поблагодарил свою семью, команду, кота и собаку и напомнил, что мы все находимся в одной лодке и должны преодолевать разногласия и работать вместе.

"Я надеюсь, что эта награда откроет двери для независимых анимационных режиссеров по всему миру. Латвийский фильм номинирован впервые, и это очень много для нас значит. Мы очень вдохновлены и надеемся скоро вернуться сюда", - сказал Зилбалодис.

Выступая перед журналистами сразу после получения награды, он сказал, что очень благодарен и очень хочет вернуться домой. "Я очень скучаю по Латвии и жду не дождусь, когда смогу снять свой следующий фильм", - отметил Зилбалодис.

Награду ему вручили актеры Голди Хоун и Эндрю Гарфилд.

Ведущий, Конан О'Брайен, отметил, что это первый "Оскар" в истории Латвии. "Эстония, теперь мяч на твоей стороне поля", - добавил он.

Поток" - первый латвийский фильм, номинированный на "Оскар" в двух категориях.

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