Как и полагается, команда "Потока" после получения последней и высшей награды - "Оскара" - отпраздновала свой успех так же, как и после получения "Золотого глобуса" - посетив ресторан быстрого питания In-N-Out. Конечно, они были не единственными посетителями, и один из пользователей Tik Tok запечатлел эту традицию команды "Потока".
Видео ⟩ Как команда "Потока" под аплодисменты посетила бургерную
"Встретил команду "потока" в In-N-Out. Все заведение аплодировало. Иконично! очень заслуженно. Так, так мило", - подписал видео в TikTok пользователь.
В коротком видео запечатлено посещение командой "Потока" заведения In-N-Out, когда они ждали свой заказ со статуэтками в руках.
Автор видео также напомнил, что посещением бургерной после получения своего "Золотого глобуса" поразил своих фанатов актер Пол Джаматти, который в августе после получения "Потоком" награды в воскресную ночь отправил электронное письмо создателям фильма.
@mingdropascal met the flow crew at #innout ?? the whole store clapped. iconic! well deserved. so so nice. #flowmovie #flow #oscars #academyawards #oscars2025 ♬ Home - Gints Zilbalodis & Rihards Zalupe
Утром в понедельник Гинтс Зилбалодис опубликовал в своем Instagram несколько фотографий, на которых он изображен в ресторане быстрого питания In-N-Out, улыбающимся и держащим бургер. Рядом на столе стоит статуэтка "Оскара". Под фотографией Гинтс цитирует на английском языке легендарные слова персонажа, которого играет Аль Пачино из фильма "Крестный отец 3": "Когда я думал, что ушел, они снова затащили меня обратно!"
Напомним, после церемонии вручения премии "Золотой глобус", где он и его команда получили награду за лучший анимационный фильм, Зилбалодис опубликовал фотографию из похожего ресторана, где он лакомится бургерами.
Как уже сообщалось, латвийский мультфильм "Поток" завоевал первую в истории нашей страны награду "Оскар", победив в категории "Лучший анимационный фильм". Главный триумфатор церемонии - "Анора".
Получая награду, Зилбалодис поблагодарил свою семью, команду, кота и собаку и напомнил, что мы все находимся в одной лодке и должны преодолевать разногласия и работать вместе.
"Я надеюсь, что эта награда откроет двери для независимых анимационных режиссеров по всему миру. Латвийский фильм номинирован впервые, и это очень много для нас значит. Мы очень вдохновлены и надеемся скоро вернуться сюда", - сказал Зилбалодис.
Выступая перед журналистами сразу после получения награды, он сказал, что очень благодарен и очень хочет вернуться домой. "Я очень скучаю по Латвии и жду не дождусь, когда смогу снять свой следующий фильм", - отметил Зилбалодис.
Награду ему вручили актеры Голди Хоун и Эндрю Гарфилд.
Ведущий, Конан О'Брайен, отметил, что это первый "Оскар" в истории Латвии. "Эстония, теперь мяч на твоей стороне поля", - добавил он.
Поток" - первый латвийский фильм, номинированный на "Оскар" в двух категориях.
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