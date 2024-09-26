Проститутка, русские бандиты и Достоевский: нашумевшая "Анора", которая взяла "Оскар"

В ноябре 2024 года в широкий латвийский прокат вышел нашумевший фильм "Анора" с Майки Мэдисон и целым ворохом русских имен, среди которых Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков. Как сумасшедшая комедия, снятая как арт-кино, получила главный приз в Каннах и премию "Оскар", вызвала овацию на премьере в Риге и при чем тут Достоевский - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".