29 августа августа прошлого года в широкий прокат вышел "Поток" (Straume) - сенсация латвийской мультипликации, завоевавшая "Оскар" и заслужившая восторженные отклики критиков и киноделов по всему миру. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, что же особенного в мультфильме молодого режиссера Гинта Зилбалодиса.
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Что же особенного в мультфильме "Поток", который получил "Оскар" и покорил знаменитостей
Спасаясь от глобального потопа, черный Кот вынужден укрыться в плывущей по бесконечному океану лодке с другими животными - Собакой, Лемуром, Капибарой и Птицей. Во время путешествия мимо остатков цивилизации жизням зверей начинает угрожать не только стихия, но и взаимные склоки.
"Поток" завоевал десятки престижных наград, включая "Золотой глобус" и "Оскар".