Пн, 11.05.2020
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Думпис: С завтрашнего дня мы вступаем в неопределенные воды

Уга Думпис

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Со смягчением ограничений соблюдение дистанции между людьми станет еще более важным, написал в Twitter главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис. 

"С завтрашнего дня мы вступаем в неопределенные воды", - пишет он. 

С точки зрения инфекциониста, особое внимание дистанцированию нужно уделять на мероприятиях с числом участников до 25, на спортивных занятиях, в ресторанах и  местах отдыха - особенно в помещении, где риск заражения выше. 

Как сообщалось, с завтрашнего дня разрешены мероприятия с числом участников до 25. В закрытых помещениях их длительность может составлять не более трех часов. 

Будут разрешены и организованные спортивные тренировки при условии, что число участников вместе с тренером не превышает 25 человек.

Кроме того, будет разрешено ведение религиозной деятельности.

Правительство приняло решение о смягчении и других ограничений.

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