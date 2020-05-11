Думпис: С завтрашнего дня мы вступаем в неопределенные воды

"С завтрашнего дня мы вступаем в неопределенные воды", - пишет он.

С точки зрения инфекциониста, особое внимание дистанцированию нужно уделять на мероприятиях с числом участников до 25, на спортивных занятиях, в ресторанах и местах отдыха - особенно в помещении, где риск заражения выше.

Как сообщалось, с завтрашнего дня разрешены мероприятия с числом участников до 25. В закрытых помещениях их длительность может составлять не более трех часов.

Будут разрешены и организованные спортивные тренировки при условии, что число участников вместе с тренером не превышает 25 человек.

Кроме того, будет разрешено ведение религиозной деятельности.

Правительство приняло решение о смягчении и других ограничений.

Режим чрезвычайной ситуации в Латвии продлен до 9 июня.