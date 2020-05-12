До дома оставалось несколько метров. Подробности смертельного ДТП под Елгавой

Мужчина ехал на велосипеде по обочине - известно, что до дома он не доехал лишь пару метров. После столкновения с автомобилем, мужчина упал и пролетел по асфальту на несколько метров вперед, а машина съехала в канаву. Водитель не пострадал, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

"Погибший мужчина здесь живет. Месяца три, наверное. Он все время на велосипеде ездил, с таким чемоданчиком на багажнике. Он рассказывал, что один день работает там, в другой день - в другом месте. Не было у него постоянной работы", - рассказали журналистам соседи.

Местные жители переживают за вдову мужчины, которая осталась без кормильца.

В причинах аварии разберется полиции, а соседи не исключают, что велосипедист сам спровоцировал ДТП.

"Дорога сейчас хорошая, скорость большая. Может быть не посмотрел, как иначе тогда было на него наехать?", - рассуждают соседи.

Видео: сюжет Degpunktā