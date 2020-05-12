До дома оставалось несколько метров. Подробности смертельного ДТП под Елгавой

В субботу, 9 мая, в окрестностях Елгавы некий автомобиль насмерть сбил велосипедиста. ДТП, в котором погиб 65-летний мужчина, произошло около семи вечера у поселка Тушки, на втором километре шоссе Елгава-Тукумс.
Мужчина ехал на велосипеде по обочине - известно, что до дома он не доехал лишь пару метров. После столкновения с автомобилем, мужчина упал и пролетел по асфальту на несколько метров вперед, а машина съехала в канаву. Водитель не пострадал, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
"Погибший мужчина здесь живет. Месяца три, наверное. Он все время на велосипеде ездил, с таким чемоданчиком на багажнике. Он рассказывал, что один день работает там, в другой день - в другом месте. Не было у него постоянной работы", - рассказали журналистам соседи.
Местные жители переживают за вдову мужчины, которая осталась без кормильца.
В причинах аварии разберется полиции, а соседи не исключают, что велосипедист сам спровоцировал ДТП.
"Дорога сейчас хорошая, скорость большая. Может быть не посмотрел, как иначе тогда было на него наехать?", - рассуждают соседи.
Видео: сюжет Degpunktā
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